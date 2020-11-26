Çalıştığı iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı

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Samsun'da çalıştığı iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı mobilya malzemesi üretim yerinden yaklaşık 6 bin adet menteşenin çalınması olayıyla ilgili İ.Ü., polis tarafından gözaltına alındı. Tekkeköy Polis Merkezi'nde ifadesi alınan İ.Ü., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen İ Ü. savcıya ifade verdikten sonra sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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