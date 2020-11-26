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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2. el otomobilde beklenti fiyatların sabit kalması

İHA

2. el otomobilde beklenti fiyatların sabit kalması

– Samsun İkinci El Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık, fiyatların düşmesini beklemekten yorulduklarını, en azından fiyatların sabit kalmasının herkes açısından olumlu olacağını söyledi.
Korona virüsü (Kovid19) pandemisinin dünyada görülmeye başlamasından itibaren Türkiye’deki hem sıfır hem de ikinci el otomobil fiyatları, daha önce görülmediği kadar yükseldi. 1 yıl önceki ikinci el otomobiller pandemiyle birlikte fiyatını en az 2’ye ya da daha fazlasına katladı. Her zaman kalabalık olan oto pazarlarında ise vatandaşlar otomobillerin sadece fiyatına bakarak, pazarlık bile yapmadan pazardan ayrılır duruma geldiler.
1520 gündür ikinci el piyasasında yaprak kıpırdamadığını ifade eden İbrahim Kınık, Türkiye’de üretilen araçların fiyatların 12 bin TL’lik bir düşüş yaşandığını ama bunun yeni pahalı arabalarda yaşanmadığını ifade ederek, açıklamalarda bulundu.

“Türkiye’de üretilen arabaların fiyatı 12 bin TL düştü”
Pahalı arabalarda bir fiyat düşüşünün yaşanmadığına dikkat çeken İbrahim Kınık, “Döviz ve altının fiyatının düşmesi, faiz artırımı araba piyasasında pek etkili olmadı. 2. el araba fiyatları hala yukarı seviyelerde seyrediyor. Biz artık fiyatların düşmesinden geçtik, sabit kalmasının bile işimize geleceğini düşünüyoruz. Piyasayı takip etmekten biz de çok yorulduk. Türkiye’de üretilen arabalarda 12 bin TL bir indirim oldu. Ancak pahalı arabalarda ise hiçbir şey değişmedi. 2. el otomobilcilerin çoğu zaten sıfır araba alıpsatmaya başladı. Temiz araba bulamayınca sıfır arabalara rağbet arttı. Bayiler rakamları biraz aşağıya çekmeye başlayınca onlar da fiyatları geri çekmeye başladılar” dedi.

“Piyasayı takip etmekten yorulduk, en azından fiyatların sabitlenmesi herkes için iyi olur”
İkinci el otomobil fiyatlarının kış ayında da düşmeyeceğini belirten Kınık, şunları söyledi:
“1520 gündür 2. el araba piyasasında hiçbir hareketlilik yok. Bunun sebebinin de piyasalardaki belirsizlik olduğunu düşünüyorum. Oto pazarları her zaman kalabalık oluyor ama fiyatlar yüksek olunca insanlar bakıp, gidiyorlar. Eskisi gibi bir ticaret söz konusu değil. Faizler de yükselince kredi kullanıp araba satın almak zorlaştı. Fiyatların geri geleceğini düşünmüyorum çünkü hala sattığımız arabayı yerine koyamıyoruz. Biz de piyasalarda bir belirginlik olmasını ve ona göre araba alalım, satalı istiyoruz. Bir mal sahibinin aldığı arabayı 2030 bin TL aşağıya satacağını inanmıyorum. Onun için en azından fiyatların burada sabitlenmesi herkes açısından iyi olur. Arabanın fiyatlarıyla ilgili kışyaz kavramı pek kalmadı. Önemli olan iyi araba satmak. Araba iyi olursa yaz veya kış fark etmiyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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