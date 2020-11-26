200 bin lale toprakla buluşuyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi baharı rengarenk çiçeklerle karşılamak, kentin güzelliğine katkı sağlamak amacıyla 200 bin laleyi toprakla buluşturdu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri şehri güzelleştirecek ve estetik bir görünüme kavuşturacak çalışmalarına devam ediyor. Çeşitli noktalarda çim biçme, çiçek dikimi ve budama çalışmalarını gerçekleştiren ekipler yeşil alanları kıştan yaza hazırlıyorlar.

Batıpark’ta 50 dönümlük alanda çim havalandırma makinesiyle ayrık ve yabani otlar alınarak havalandırma çalışması yapan ekipler, gübreleme ile yeşil alanları daha canlı hale getirmeye çalışıyor. Ekipler ayrıca şehrin çeşitli noktalarında lale dikimine başladı. 200 bin laleyi toprakla buluşturan Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, baharı rengarenk çiçeklerle ve lalelerle karşılayacak. Şehrin güzelliğine güzellik katacak olan laleler, ilkbahar aylarında çiçek açmaya başlayacak.

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