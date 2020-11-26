2 kilo esrara 2 gözaltı

Samsun’un Ayvacık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 kilo 106 gram esrar maddesi ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde Ayvacık ilçesinde belirlenen bir adreste yapılan aramada 2 bin 106,19 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde alışverişinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 140 TL para ele geçirildi. Olayda O.Ç ve Y.B isimli şahıslar gözaltına alındı.

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