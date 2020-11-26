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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da yoğun caddelerde HES kodu denetimi

İHA

Samsun’da yoğun caddelerde HES kodu denetimi

– Samsun’da polis ekipleri tarafından vatandaşın yoğun olarak kullandığı caddelerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu denetimleri gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen, 4 gün boyunca Kovid19 denetimlerinin sıklaştırılmasına yönelik genelge sonrası Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler vatandaşın yoğun olarak kullandığı caddelerde denetimler gerçekleştirdi.
Yapılan denetimlerde vatandaşın maske kullanımı, fiziksel mesafeye riayet edilmesi, sigara kısıtlaması ile 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamalarına uyulması konularına dikkat edildi. Vatandaşlara HES kodu kontrolü yapıldı.
Yapılan denetimde temaslı veya riskli durumdaki insana rastlanmadı. Vatandaşlar da uygulamayı olumlu bulduklarını dile getirdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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