Sağlıkçılar yorgun, vatandaş umursamaz Yorgun düşmeye başlayan sağlıkçılardan Samsunlulara mesaj: "Yorulduk, psikolojik olarak yıprandık" "Eve her gidişimde çocuğuma sarılamıyorum" "Oğlumu gözyaşları içinde telefon ekranından el sallayarak yolcu ettim" "8 aydır ailemi göremiyorum"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlıkçılar yorgun, vatandaş umursamaz Yorgun düşmeye başlayan sağlıkçılardan Samsunlulara mesaj: "Yorulduk, psikolojik olarak yıprandık" "Eve her gidişimde çocuğuma sarılamıyorum" "Oğlumu gözyaşları içinde telefon ekranından el sallayarak yolcu ettim" "8 aydır ailemi göremiyorum"

İHA

Sağlıkçılar yorgun, vatandaş umursamaz Yorgun düşmeye başlayan sağlıkçılardan Samsunlulara mesaj: "Yorulduk, psikolojik olarak yıprandık" "Eve her gidişimde çocuğuma sarılamıyorum" "Oğlumu gözyaşları içinde telefon ekranından el sallayarak yolcu ettim" "8 aydır ailemi göremiyorum"

Samsun’da korona virüs(Kovid19) vakaları her geçen gün yükseliş gösterirken sağlık çalışanları da yorgun düşmeye başladı. Hastalığı atlatarak tekrar çalışmaya devam edenlerden, uzun süre ailesini görmeyenlere kadar birçok farklı durumda bulunan sağlık çalışanları Samsunlulara çağrıda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasıyla en çok vaka artışı olan iller arasında gösterilen Samsun’da sağlıkçılar yorgun düşmeye başladı. Her gün yeni gelen pandemi hastaların artışından dolayı yıpranan sağlıkçılar bu süreçte oldukça vefakar davranıyor. Uzun süre ailesini görmeyenden, virüs atlatarak tekrar göreve dönene, çocuğuna sarılamayandan gece geç saatlere kadar çalışanına kadar birçok farklı durumda olan sağlık çalışanları, vatandaşlardan durumun ciddiyetini kavramalarını istedi. Özellikle pandemi sürecinin başından günümüze kadar yoğun mücadele veren Samsun Gazi Devlet Hastanesi çalışanları Samsunlulara çağrıda bulundu.

"Hastaya solunum desteği verirken bakışlarındaki çaresizlik bizi çok yıpratıyor"
Bu süreçte yorulduklarını, psikolojik olarak çok yıprandıklarına dikkat çeken Gazi Devlet Hastanesi Anestezi Uzmanı Dr. Yaşar Adnan Şahinler, "Mart ayından günümüze kadar gerçekten çok çalışıyoruz. Yorulduk, psikolojik olarak yıprandık ama görevimizin başındayız. Tüm personel var gücüyle çalışıyor. Tabii, zor günlerden geçiyoruz. Hasta sayılarımız çok arttı. Özellikle yoğun bakıma aldığımız hastalar çok sıkıntılar içerisindedir. Öncelikle solunum sıkıntısı çekiyorlar. Bizler solunum cihazlarıyla önce basınçlı üfletme yoluyla bir destek veriyoruz. Başarılı olamazsak hastalarımızı uyutuyoruz. Boğazlarının içinden bir tüp takarak solunum cihazına bağlıyoruz. O şekilde tedavilerinin sürdürmeye devam ediyoruz. Yoğun bakımlarda hasta yakınlarına bilgi verirken telefonla hasta yakınlarını arıyoruz. Hastanın başında duruyoruz. Hasta bilinçli açık şekilde oğluyla veya kızıyla konuştuğumu anladığım an gözleri doluyor. Hastaya solunum desteği verirken bize bakışlarındaki çaresizlik bizi çok yıpratıyor. İsteriz ki hiçbir vatandaşımız bunları yaşamasın. İnsanlar çok basit önlemlerle maske, mesafe ve temizlik önlemlerini uygulayarak kendilerini korusunlar. Hastaneye gelerek daha önceki tedaviler gibi düşünmesinler. Bu virüs bazılarında ne yazık ki çok ağır seyredebiliyor. Bizler çok yıprandık. Ağır hastalarımız gerçekten zor durumdalar. Samsunlulardan ricamız tedbirlere, evde kalma uyarılarına uysunlar. Bizlere yardımcı olsunlar "dedi.

"Eve her gidişimde çocuğuma sarılamıyorum"
5 buçuk yaşındaki çocuğuna sarılamadığını belirten Yoğun Bakım Hemşiresi Elif Gizem Çalışkan, "Pandemi hayatımızı çok fazla olumsuz yönde etkiledi. Tüm dünya sağlık savaşı veriyor. Bu savaşta en ön cephedeki askerleriz. Yoğun bakımda çalışıyorum. Elimizden geldiğince oradaki hastalara annemizi babamız gibi yaklaşıyoruz. Eve her gidişimde çocuğuma sarılamıyorum. Sarılmak istiyor. Daha küçük 5 buçuk yaşında sevgiye, şefkate ihtiyacı var. O bana sarılmak için geldiğinde ona korkuyla, endişeyle yaklaşıyorum. Bizden elimizden geldiğini fazlasıyla yapıyoruz. Diğer insanlar da mümkün olduğunca evde kalarak bu savaşta bize destek olmalarını istiyorum" diye konuştu.

"Oğlumu gözyaşları içinde telefon ekranından el sallayarak yolcu ettim"
Korona virüsü atlatarak tekrardan göreve dönen Hemşire Sevgi Ceyhan, "Korona virüsü kaparak hasta oldum. Bu süreç benim için gerçekten zorlu geçti. 1 hafta evde hastalık çektikten sonra iyileşemedim. Solunum sıkıntısı ile hastaneye yatmak zorunda kaldım. İnsanın doğadaki oksijeni ciğerlerine çekememesi, dolduramaması kadar insanı rahatsız eden bir durum yok. Pandeminin başından günümüze kadar evdeki herkese virüs bulaştırma korkusuyla yaşıyorsunuz. Hasta olduğunuzda bu korku 2 katına çıkıyor. Bu süreçte hastane yatarken oğlumu yatılı okula göndermek zorunda kaldım. Pandemi sürecinde dokunamadığınız, sarılamadığınız evladınızı gözyaşları içinde telefon ekranından el sallayarak gönderiyorsunuz. Bu gerçekten çok üzücüdür. Ben oğlumu 8 ay boyunca göremeyeceğim. Ben bu savaşın içindeyken görme şansım olsa bile dokunamayacağım. Bu savaşın askerleri biziz ama bu askerlere destek olması gereken insanlar var. Bunlar da Samsun halkı. Samsunlulardan sağlık çalışanlarının yanında olmalarını istiyorum. Maske, mesafe, hijyen bizim gerçekten en koruyucu tedbirlerdir" şeklinde konuştu.

"8 aydır ailemi göremiyorum"
Bu süreçte izin kullanamadıklarından dolayı ailesini uzun süredir göremediğini ifade eden Hemşire Devran Çaçur ise, "Durumun ciddiyetinin farkında olmayan insanlar var. Ben 8 aydır ailemi göremiyorum. İzin aldığım günün sonraki gününde izinler durduruldu. Hiç bir şekilde ailemi göremiyorum. Ailem Van’da yaşıyor. O yüzden Samsun halkı kurallara dikkat ederse bu süreci iyi bir şekilde atlatacağız. Her zaman hastalarımıza da bunu söylüyoruz" açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından "Samsun’da vaka artıyor. Samsun, Çorum ve İzmir’de ilaç kullanımı düşük. Vaka sayısına oranla hastaneye yatışlar gittikçe artıyor" paylaşımında bulunmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cemal Yeşilyurt hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Cemal Yeşilyurt hayatını kaybetti
Karapıçak: “Cumhur İttifakı al-ver süreciyle kurulmamıştır”
YEREL HABERLER Karapıçak: “Cumhur İttifakı al-ver süreciyle ...
Sokakta yaşayan gence devlet sahip çıktı
YEREL HABERLER Sokakta yaşayan gence devlet sahip çıktı
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 15 bin lira para cezası
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 15 bin lira para ...
Önce kovaladı, sonra silahla vurdu
YEREL HABERLER Önce kovaladı, sonra silahla vurdu
Samsun’da yoğun caddelerde HES kodu denetimi
YEREL HABERLER Samsun’da yoğun caddelerde HES kodu denetimi
2 kilo esrara 2 gözaltı
YEREL HABERLER 2 kilo esrara 2 gözaltı
Büyükşehir’den 2 bin ceviz fidanı desteği
YEREL HABERLER Büyükşehir’den 2 bin ceviz fidanı desteği
Atakum zabıtasından kalabalık mekanlara yoğun denetim
YEREL HABERLER Atakum zabıtasından kalabalık mekanlara yoğun denetim
Başkan Demir, sahada incelemede
YEREL HABERLER Başkan Demir, sahada incelemede
Yüzde 50 artış etkilemedi, sokaklar doldu taştı
YEREL HABERLER Yüzde 50 artış etkilemedi, sokaklar doldu taştı
Fındık üreticilerine ‘budama’ eğitimi
YEREL HABERLER Fındık üreticilerine ‘budama’ eğitimi
Pazar esnafından, maskesini düzgün takmayanlara ürün satmama kararı
YEREL HABERLER Pazar esnafından, maskesini düzgün takmayanlara ürün ...
Sokaklarda yaşayan gencin dramı Geceleri merdiven altında yatıyor, karnını çöplerden doyuruyor
YEREL HABERLER Sokaklarda yaşayan gencin dramı Geceleri merdiven ...
200 bin lale toprakla buluşuyor
YEREL HABERLER 200 bin lale toprakla buluşuyor
2. el otomobilde beklenti fiyatların sabit kalması
YEREL HABERLER 2. el otomobilde beklenti fiyatların sabit kalması
Büyükşehirden filyasyon ekiplerine araç desteği
YEREL HABERLER Büyükşehirden filyasyon ekiplerine araç desteği
Bafra’da pazar yerlerinde korona virüs denetimleri
YEREL HABERLER Bafra’da pazar yerlerinde korona virüs denetimleri
Vatandaşların umursamazlığı “pes” dedirtti Çay ocakları kısıtlamaya uymayınca manzara değişmedi
YEREL HABERLER Vatandaşların umursamazlığı “pes” dedirtti Çay ...
65 yaş üstü kısıtlaması balıkçıları vurdu Saat 13.00’e kadar satış yapan balıkçılar daha sonrasında sinek avlıyor
YEREL HABERLER 65 yaş üstü kısıtlaması balıkçıları vurdu Saat ...
Atakum’dan şehit polise vefa Atakum Belediyesi Samsunlu Şehit Polis Adem Keskin’in ismini taşıyan parkı tamamladı
YEREL HABERLER Atakum’dan şehit polise vefa Atakum Belediyesi ...
Selamı çaktılar, gaza bastılar
YEREL HABERLER Selamı çaktılar, gaza bastılar
Samsun’da toplu taşımada HES kodu denetimi
YEREL HABERLER Samsun’da toplu taşımada HES kodu denetimi
Çalıştığı iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Çalıştığı iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X