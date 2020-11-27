Şerif Mırık: “Bizim görevimiz İlkadım’ı tertemiz yapmak”

İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Şerif Mırık, "Halkımızın görevi kirletmemek, bizim görevimiz İlkadım’ı tertemiz yapmaktır” dedi.

İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden sorumlu Başkan Yardımcısı Şerif Mırık, kurum bünyesinde gecegündüz dinlemeden 7/24 ilçemizin temizliği için uğraş veren temizlik işleri birim müdürleri ve personeli ile bir araya geldi. Derebahçe temizlik işleri şantiyesinde açık alanda çalışan personellerle bir toplantı yapan Başkan Yardımcısı Şerif Mırık, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş adına İlkadım’daki 61 mahallenin temizliği için büyük çaba gösteren tüm mesai arkadaşlarına emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Demirtaş’ın Kovid19 pandemisiyle birlikte İlkadım genelinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarından, ihtiyaç sahibi insanların yardımlarına, küçükten büyüğe her yaştan İlkadımlıların yanında olduğunu hatırlatan Başkan Yardımcısı Mırık, "Başkanımızın ilçe halkına uzattığı destek eli sosyal belediyecilik anlayışıyla birleşerek virüsle mücadelede hayati önem taşıyan maske ve hijyen malzemelerini de ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştırdık. 'İlkadım'da hiç kimse yalnız değildir' diyerek bundan sonraki süreçte de belediye başkanımızın sonsuz desteği ile her vatandaşımızı yanında olacağız" diye konuştu.

Temiz bir çevre ve temiz bir İlkadım için herkese büyük görevler düştüğünü kaydeden Mırık personele seslenerek, ”Halkımızın görevi kirletmemek, bizim görevimiz İlkadım’ı pırıl pırıl tertemiz yapmaktır. Bizim inancımız odur ki; temizlik imanın yarısıdır. İşinizi severek yapın, sokakları öyle süpürün ki, burada ilçenin en iyi temizlik personeli çalışıyor desinler. Sizler belediyemizin halkla ilk temas ve direkt temas eden yüzü olarak ilçemize önemli hizmetler vermektesiniz. Üstünüze düşen işi en güzel şekilde yapın, öyle güzel yapın ki, orada oturanlar sokağı kirletmeye kıyamasınlar. Bu konuda tüm personellerden gerekli hassasiyeti göstermelerini istiyoruz. Bir kişi tek başına bir şey yapamaz ama bizler bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte birçok şeyi başarıyoruz. İlkadım halkı bizlere bu şehri emanet etti ve bizler de çok çalışarak bu emanete sahip çıkacağız. Hep birlikte el ele vererek daha temiz ve güzel bir İlkadım için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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