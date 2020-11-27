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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cemal Yeşilyurt için fabrika önünde helallik alındı

İHA

Cemal Yeşilyurt için fabrika önünde helallik alındı

Samsun'da 82 yaşında hayata veda eden hayırsever sanayici Cemal Yeşilyurt bine yakın kişinin katıldığı helalleşme sonrası cenaze namazı kılınmak üzere memleketi Trabzon’a uğurlandı.
Hayırseverliğiyle tanınan Yeşilyurt Grup Onursal Başkanı Cemal Yeşilyurt, tedavi gördüğü hastanede dün akşam hayatını kaybetti. Cemal Yeşilyurt için bugün vuma namazını müteakip Demirçelik Fabrikası önünde helalleşme programı düzenlendi. Merhumun yakınları, kurum çalışanları ve sevenlerinin katıldığı programda şehrin ileri gelenleri birlikte yaşadıkları anıları anlatarak Cemal Yeşilyurt’u yad etti.
Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, “Cemal Yeşilyurt sadece kendine yardım talebiyle gelenlerin talebini karşılayan bir şahsiyet değildi. Aynı zamanda nerede bir eksiklik, nerede bir ihtiyaç, nerede bir fakir fukara garip guraba varsa adeta onu bir mıknatıs gibi çeken arayıp bulan ve onun yarasına merhem olan bir şahsiyetti. Samsun değer olarak belki de kolay kolay yeri doldurulamayacak birini kaybetti” dedi.
Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, “Olaylara bakış açısında bir felsefi derinlik oluyordu. ‘Ben iktisaden iyi durumda olan bir insanım insanlara iyilik yapmak bana düşer’ meselesinden daha da öteye ‘bu şehri nasıl kucaklarım’, ‘bu şehre benim hayatımın yaşantımın ailemin ne tür katkıları olur’ diye hep düşünen, yorum yapan, hep felsefi olarak da böyle hasbi dertleştiğimiz günler oldu. Hiç bitmek tükenmeyen bilmeyen bir azim, geleceğe yönelik gayretleri vardı” diye konuştu.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Kendi şahsının dışında bambaşka bir hayat yaşıyordu Cemal abi. Hülyaları vardı, hedefleri vardı. ‘Nerde nereye faydalı olabilirim’ akıllı bir şekilde bir gayreti, bir tefekkürü, bir azmi, elinde bir imkan varsa da kendinin dışındaki tüm insanlığa seferber eden bir Cemal abimizdi. Ne güzel böyle bir hayır dua ile onu öbür aleme yolcu edebilmek. Cemal abiye bu nasip oldu. Bizde hep böyle hatırlanacak” şeklinde konuştu.
Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, “Cemal amcamız ilimizin bir aklıydı, hafızasıydı ve ileriye dönük ön görüsüydü. Bu manada Allah gani gani rahmet eylesin. İnşallah evlatları da onun gibi olacaklarına tüm kalbimle inanıyorum. Kapanmayan hayırlar bırakmak kadar güzeli yok. Biz bunun en güzel örneğini de Cemal amcamızda görüyoruz. Yaptığı eğitim kurumları, ibadet kurumları, insanlığa hizmet eden kurumlarıyla, ekmek veren, istihdam eden tesisleriyle o gerçekten büyük bir insandı” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından helallik alınarak, dua edildi. Cenazesi sevenleri tarafından omuzlanarak cenaze aracına taşındı. Cemal Yeşilyurt’un naaşı yarın 13.30’da kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilmek üzere memleketi Trabzon'un Of ilçesi Yemişalan köyüne uğurlandı.
Programa kardeşi Mustafa Yeşilyurt, oğulları Hikmet, Fikret ve Necdet Yeşilyurt, torunları Mesut ve Onur, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, iş adamları, kamu kurumlarından temsilciler ve sevenleri ve çalışanları katıldı.

Cemal Yeşilyurt’un özgeçmişi
Trabzon'un Of ilçesi Yemişalan köyünde 1938 yılında 6 çocuklu bir ailenin dördüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Cemal Yeşilyurt, ilk ve orta öğretimini Of ilçesinde tamamladı. 1953 yılında OfSamsun arası çalışan otobüsleri de olan Cemal Yeşilyurt, yaptığı yatırımlarla, istihdama ve ekonomiye sağladığı katma değerlerin yanı sıra eğitimden sağlığa birçok alanda sosyal sorumluluk çerçevesinde verdiği destekle ismi anılırken, Yeşilyurt markasını Türkiye’nin saygın gruplarından biri haline getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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