Başkan Sandıkçı: “Kimse darda kalmasın”

Belediyede göreve geldiklerinde ilk işlerinin Sosyal Yardım Müdürlüğü oluşturmak olduğunu söyleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İhtiyaç sahibi olan, karantina da bulunan, iş yeri kapanan yani darda olan tüm vatandaşlarımızın yanında oluyoruz” dedi.



“İhtiyaç sahibi herkesin yanındayız”

Yaşamanın neyi ne zaman getireceğini çoğu zaman bilmenin zor olduğunu ifade eden Sandıkçı, “ Göreve başladığımızda ilk işlerimizden biri sosyal yardımlaşma müdürlüğünü kurmak olmuştu. Bu müdürlüğün tek bir amacı vardı. O da gerçek ihtiyaç sahiplerini bularak onların asla mağdur olmamasını sağlamaktı. İlk günden itibaren bu konuda çok titiz bir çalışma yürüttük. Her gün yemek çıkardık. Ve her gün bunları vatandaşlarımıza ulaştırdık. Gereken desteği bu ailelerimize ulaştırdık. Canik Belediyesi vatandaşı için var. Yeter ki onlar darda kalmasın diye en zor anlarımızda bile gerekeni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.



“Pandemi süresince destek”

Bütün dünyanın mücadele ettiği salgın hastalık başladığı andan itibaren her an vatandaşın yanında olduklarının altını önemle çizen Başkan Sandıkçı, “ Virüsle mücadele başladığı andan itibaren, özellikle yasaklar döneminde vatandaşımızın bütün taleplerini eksiksiz yerine getirdik. Sürecin bir şekilde mağdur ettiği esnaf ve çalışanlarımızın da yanında olduk. Karantina da olan, izole olan bütün vatandaşlarımıza sıcak yemek desteği sağladık ve sağlamaya ediyoruz. Bütün bunların yanı sıra geçtiğimiz günlerde başlattığımız ‘Komşunun Sesi Ol’ projemiz ile tekrar bir çağrı yaptık. Hedefimiz tek bir kardeşimizin bile yatağa aç girmemesidir” şeklinde konuştu.

