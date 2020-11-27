Vezirköprü Tapu Müdürlüğü personeli karantinaya alındı

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Tapu Müdürlüğü Korona virüsten karantinaya alındı. Vezirköprü Kaymakamlığı binasında bulunan Vezirköprü Tapu Müdürlüğü'nde 11 personelde Covit19 görülmesi üzerine personel karantinaya alındı. Yapılan açıklamada 2 personelle işlerin devam ettiği ve destek için personel istendiği öğrenildi.

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