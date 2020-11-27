Çarşamba'da asayiş uygulaması

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Samsun Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sürücülere yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Çarşamba ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince Yeni Şehir Köprüsü üzerinde araç sürücüleri denetlendi. Ekipler ehliyet, ruhsat, sigorta ve kural ihlalleri konularında kontrol yaparak evrakları tam olmayanlara ceza kesti.

Ekipler korona virüs (Kovid19) kurallarına uyulup uyulmadığına da baktı.

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