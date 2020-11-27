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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çarşambaspor’da kritik sınav

İHA

Çarşambaspor’da kritik sınav

TFF 3. Lig ekiplerinden Çarşambaspor'da Teknik Direktör Kenan Yelek, İçel maçında hem hem iyi futbol oynamayı hem de üç puan almayı hedeflediklerini söyledi.
TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor, yarın saat 13.00’te Çarşamba Stadyumu’nda İçel İdman Yurdu Spor Kulübü'nü konuk edecek. Önceki haftalarda yapılan korona virüs test sonucu pozitif çıkan Çarşambaspor Teknik Direktörü Kenan Yelek’in karantina sürecinin tamamlanmasının ardından Çarşamba Adapark Tesisleri’nde yapılan idmana katıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu gözlenen Teknik Direktör Kenan Yelek, yapılan antrenmanlarda İçel maçı hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Mücadele edecek oldukları maç hakkında açıklamalarda bulunan Kenan Yelek, "Zorlu bir maç olacak bizim için. Rakibimiz şu ana kadar Türkiye liglerinde en az gol yiyen takımı. Güçlü bir takımla oynayacağız. Onlar da bizim gibi bu sezon 3. Lig’e çıktı. İnşallah kendi sahamızda, kendi avantajımızı kullanarak 3 puan alacağız. Hedefimiz iyi futbol oynamak" dedi.
Takımdaki korona virüs vakalarını değerlendiren Teknik Direktör Yelek, "Korona virüs testi pozitif çıkan 2 hocamız var. Biri kaleci hocamız, diğeri ise yardımcı hocamız olan Murat hoca. Oyuncularımızdan da 2 kişi pozitif çıktı ama hiçbir rahatsızlıkları yok. Kaleci hocamız ağır geçiriyor hastalığı. Murat hocamız da bugün tekrar test yaptıracak. Eminim en kısa sürede hepimiz eski sağlığımıza geri döneceğiz. Çok şükür ilk 11 oyuncumuzda hiçbir sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.

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