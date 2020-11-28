Büyükşehir Osmanlı mirasına sahip çıktı

Osmanlı mimarisinin önemli eserlerinden Samsun’daki tarihi Şifa Hamamı’nın dış restorasyonu tamamlandı.

Taşhan, Medrese Camii ve Saathane Meydanı ile bütünleşecek hamamın çevresinde rekreasyon düzenlemesi çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi, korkuluk ve panoları kaldırarak tarihi mirası gün yüzüne çıkardı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’da yarın Samsun’a gelerek yapılan çalışmaları yerinde inceleyecek.

Samsun’un Saathane Meydanı, Büyükşehir Belediyesi'nin ‘Yaşayan Meydan’ projesiyle geçmişine geri döndü. Tarihi eserlerden Taşhan, Süleyman Paşa Medresesi, Medrese Cami restore edilip hizmete açıldı. En son 1975 yılında onarılan Şifa Hamamı’nın iç restorasyonu sürerken, dış restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Taşhan ve Medrese Cami arasındaki rekreasyon çalışmalarını tamamlayarak Saathane Meydanı’nı eski kent dokusuna kavuşturan Samsun Büyükşehir Belediyesi, Şifa Hamamı çevresini de düzenliyor. Demir korkuluk ve panolar kaldırılarak, tarihi hamamın etrafı peyzajla güzelleştiriliyor. Konseptiyle görenleri tarihin derinliklerinde yolculuğa çıkaran kültürel mirasların Samsun’un turizmine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Tarihi meydandaki çalışmaları değerlendiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Şifa Hamamı’nın iç restorasyonunun da en kısa zamanda tamamlanacağını söyledi. Saathane Meydanı Projesi ile Samsun’un tarihi mirası, kültürü ve hafızasıyla yeniden buluştuğunu ifade eden Başkan Demir, “Saathane, Samsun’un medeniyetiyle buluşma ve en önemli kültür turizm projesidir. Tarihi eserlerimizin restorasyonu büyük ölçüde tamamlandı. Şifa Hamamı’nın ise iç restorasyonu da bitmek üzere. En kısa zamanda o da bitirilecek. Rekreasyon çalışmalarımızla eserlerimizin çevresini daha estetik hale getiriyoruz. Hamamın etrafını saran panoları ve korkulukları kaldırarak tarihi ve mistik özelliklerine uygun estetik dokunuşlarla çevrelerini düzenliyoruz. Saathane Meydanı’nı, şehrimize yakışan tarih ve turizm alanı haline getiriyoruz“ değerlendirmesinde bulundu.

Bölgedeki yüksek binaları yıkarak iki kata indireceklerini ifade eden Başkan Demir, “Bu meseleyi çözüyoruz. Esnaflarımızla anlaştık. Caminin önündeki dükkanların, iş hanlarının ve yüksek binaların imarını iki kata indirdik. Tarihi meydan çevresinde bulunan ve meydanın dokusuna uygun olmayan bütün binalar iki kata düşürülerek bir bütünlük oluşturulacak . Projeyi de Atatürk Bulvarı’na kadar genişletiyoruz. Projedeki tüm pürüzler giderildi. Büyük Cami önündeki dükkanların imarlarıyla ilgili çalışma bitti. Bu sene ihaleye çıkacak. Anakent İş Merkezi’ni yıkıp otoparkla birlikte Kuyumcular Camisi’ne kadar olan alanı yeniden düzenleyeceğiz” dedi.

Yarın Samsun’a gelecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Büyükşehir Belediyesi’nin bölgede yaptığı çalışmaları yerinde inceleyecek. Saathane Meydanı, Tarihi Taşhan, Şifa Hamamı ve Medrese Cami’ni gezecek olan Bakan Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’i makamında ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi alacak.

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