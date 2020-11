Bakan Kurum: “272 bin 261 adet sosyal konut, kentsel dönüşüm ve deprem dönüşümü konutumuz yükselmekte” “Samsun’daki yatırımın değeri yaklaşık 1 milyar 900 milyon lira”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “81 ilimizde kentsel dönüşümde çok önemli adımlar attık. Şu anda, sahada 272 bin 261 adet sosyal konut, kentsel dönüşüm ve deprem dönüşümü konutumuz yükselmektedir” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Samsun Kentsel Dönüşüm ve Altyapı Yatırımları Açılış ve Temel Atma Töreni’ne katıldı. Bakan Kurum yaptığı konuşmada, “Bugün temellerini atacağımız, açılışlarını yapacağımız yatırım değeri yaklaşık 1 milyar 900 milyon lira olan kentsel dönüşüm ve altyapı projelerimiz, Samsun’umuz için, 7’den 70’e tüm Samsunlu kardeşlerimiz için, ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Samsun’umuzda, bugün, tarihi biri günü yaşıyoruz. Yeni yatırımlarımızla, yeni projelerimizle; 81 ilimizde olduğu gibi Samsun’dan da bir kez daha ‘2023’e Doğru Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye’ diyoruz. Daha güçlü bir Samsun için geride bıraktığımız 19 senede 30 milyar lirayı aşan dev yatırımlar kazandırdık. Eğitimden sağlığa, tarımdan ulaşıma, turizmden ticarete, çevre ve şehirciliğe kadar yaptığımız sayısız yatırımla Samsun’u, 19 yıl öncesine göre bambaşka bir konuma taşıdık, bambaşka bir şehir haline getirdik. 30 milyarlık yatırımın bugün törenlerini yapacağımız projelerle beraber 9 milyar 211 milyon liralık kısmını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak biz gerçekleştirdik. Hamdolsun Samsun tüm bu yatırımlarla artık çocuklarının geleceğine daha büyük bir umutla bakıyor. Bizler de Samsun’un bu başarılarıyla her zaman gurur duyuyoruz, sizlerle gurur duyuyoruz” diye konuştu.



"Her yıl 300 bin olmak üzere 5 yılda 1.5 milyon konutu dönüştürmek için canla başla çalışıyoruz"

Bakan Kurum konuşmasını şöyle devam etti:

“Biz, cennet vatanımızın her köşesinde, yüzbinlerce projeyi hayata geçiren, temeller atan, açılışlar yapan, eser üretenlerden olduk. Şehirlerimizin geleceğinin teminatı olan kentsel dönüşüm çalışmalarımızdan asla geri durmadık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2012 yılında kentsel dönüşümü başlatırken verdiği ‘bedeli ne olursa olsun’ sözünü yerde bırakmadık. Bugüne kadar, 1.5 milyon konutun dönüşümünü milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, vatandaşlarımızla hep birlikte başardık. ‘Türkiye’nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm’ diyoruz. Her yıl 300 bin olmak üzere 5 yılda 1.5 milyon konutu dönüştürmek için canla başla çalışıyoruz. Ortaya koyduğumuz bu hedefle; 81 ilimizde kentsel dönüşümde çok önemli adımlar attık. Şu anda, sahada 272 bin 261 adet sosyal konut, kentsel dönüşüm ve deprem dönüşümü konutumuz yükselmektedir. Bu çerçevede Samsun’da da önceliğimiz; şüphesiz ki kentsel dönüşüm, deprem dönüşümü. Bu kapsamda; bugün Canik’te ve İlkadım’da olduğu gibi; Atakum, Vezirköprü, Tekkeköy, Çarşamba ilçelerimizde dönüşüm çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Şu an Canik’te bulunduğumuz bu alanda yatırım değeri 280 milyon lira olan kentsel dönüşüm projemizin temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Bu alanda, inşallah, Emlak Konut eliyle, 30 bloktan oluşan, 487 adet 2+1 ve 189 adet 3+1 olmak üzere toplam 676 konut ve 22 ticari ünitemizi inşa ediyoruz. Tabi biz geçmişle geleceği aynı potada buluşturan, yeşil ile yapıyı kaynaştıran, insan ile şehri bütünleştiren bir şehircilik anlayışına sahibiz. İşte bu anlayışla projemizi, yatay mimariye uygun ve Karadeniz yöresi renklerine uyumlu olarak tasarladık. Burada yaptığımız tüm konutlarımızı Samsun’daki metruk binalarımızın kentsel dönüşümü için birer rezerv yapı olarak kullanacağız. Proje alanımız ana ulaşım aksları üzerindeki konumu ve şehir merkezine yakınlığı ile önemli bir lokasyona sahip. Buradaki konut, ticaret ve park alanlarının Samsun’a ve çevresine değer katacağına yürekten inanıyorum. Yine birazdan bağlanacağımız, İlkadım Kıran Mahallemizin 1. etabında 953 konut ürettik ve teslim ettik. 2. etapta yer alan rezerv yapı alanımızın da temellerini atıyoruz. Burada da, TOKİ eliyle, toplam yatırım değeri 430 milyon TL olan bin 404 konut ve 37 ticari birim üreteceğiz. Konutlarımızın 130’unu hak sahiplerine vereceğiz. Kalan bin 274 konutu ise kentsel dönüşüm projelerinde yine rezerv konut olarak kullanacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. İlaveten, geçtiğimiz ay ihalesini yaptığımız, yatırım değeri yaklaşık 930 milyon TL olan bin 526 dükkan ile 82 ticari birimin yer alacağı İlkadım Toybelen Sanayi Sitesi’nin çalışmalarını da başlattık. İnşallah 2022 yılı ortasına kadar tamamlayacağız. Samsunlu sanayi esnafımızın hizmetine sunacağız. Samsun’umuza hayırlı uğurlu olsun.”



"81 ilimizde sosyal donatılarıyla beraber, 1 milyon bağımsız bölüm ürettik"

2002 yılında, ev sahibi olmayan tek bir vatandaşı bırakmama hedefiyle yola çıktıklarını hatırlatan Kurum, şunları söyledi:

“81 ilimizde sosyal donatılarıyla beraber, 1 milyon bağımsız bölüm ürettik. 5 milyon vatandaşımız bu konutlarda güven içerisinde oturuyor. Tabii, bu büyük konut seferberliğimizin bir halkası da Samsun’umuzda. Samsun’da bugüne dek, 11 bin 600 konut projesini tamamladık. Yine TOKİ marifetiyle 50 bin ve 100 bin sosyal konutluk projelerimizle Samsun’da Atakum, 19 Mayıs ve Canik ilçelerimde 3 projede toplam bin 497 konut inşa ediyoruz. 19 Mayıs ilçemizdeki konutların ihalesini yaptık, inşaatlarını başlattık. İnşallah diğer ilçelerimizdeki konutlarımızın inşa sürecini de en kısa sürede başlatacağız. Ben şimdiden sosyal konutlarımızın da Samsun’umuz için, Samsunlu kardeşlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Biz şehri çınar ağacına benzetiyoruz. Çınar ağacının kökleri ne kadar derindeyse ağaç o derece sağlıklı büyür, serpilir, gelişir. Bir şehrin alt yapısı sağlam değilse, içme suyu içilemiyorsa, kanalizasyon sistemi yoksa çıkan atık sular; dereleri, gölleri ve denizleri kirletiyorsa, su kaynaklarımızı yok ediyorsa, o zaman, o şehir sağlıklı bir şehir değildir. Bu bakış açısından hareketle diyoruz ki sürekli büyüyen Samsun’umuzun altyapısı şehrin gelişebilmesi için çok çok önemli. İşte bugün biz Samsun’da şehrimizin altyapı sorunlarının çözülmesi için tüm gayretimizi ortaya koyuyoruz. İller Bankamızla, büyükşehir ve ilçe belediyelerimizle beraber yaptığımız, 87 milyonluk yatırımımızın açılışını yapıyoruz. Tam bu noktada Samsunlu kardeşlerimizin bilmesi gereken bir gerçeğin altını önemle çizmek isterim. Bu şehirde 2002 yılından önce bir tane bile katı atık düzenli depolama tesisi yoktu. Bugün Samsun’umuzda 17 belediye ve 1 milyon 330 bin kişiye hizmet veren 2 adet tesisimiz var. Yine 2002 yılında 3 adet atıksu arıtma tesisi ile belediye nüfusunun yüzde 14,8’ine hizmet verilirken bugün itibariyle 18 adet atıksu arıtma tesisi ile belediye nüfusunun yaklaşık yüzde 85,5’ine hizmet veriyoruz. Şimdi de Kavak, Lâdik, 19 Mayıs ve Vezirköprü’de atıksu arıtma tesislerimizi açıyoruz. Ayrıca Tekkeköy ve İlkadım’da dere ıslahı projelerimizi Vezirköprü’de güneş enerji santrali ve soğuk hava deposu tesislerimizi halkımızın hizmetine sunuyoruz. Bu açılışlarımızın yanında yine bugün, bir önceki ziyaretimizde verdiğimiz sözlerimizi tutuyoruz.

Toplam yatırım bedeli 51.5 milyon TL olan Merkez ilçemizin 70 km kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarıyla; yine Merkez ve Çarşamba’daki 1.7 milyon metreküp kapasiteli katı atık depolama tesisimizin de temellerini atıyoruz. Samsun’umuza hayırlı uğurlu olsun.”



"Şu ana kadar 35 millet bahçemizi, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk"

Cumhurbaşkanı’nın liderliğinde yeşil alan oluşturmada rekor kırmış bir hareketin mensupları olduklarını ifade eden Bakan Murat Kurum, “81 ilimize 81 milyon metrekarelik alana millet bahçesi yapma hedefiyle çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Şu ana kadar 35 millet bahçemizi, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 237 projemizde çalışmalarımız devam ediyor. Samsun’da toplam büyüklüğü 929 bin m2 olan 4 millet bahçesi projemiz var. Samsunspor’umuzun zaferlerinin şahidi olan Eski 19 Mayıs Stadyumu’nun yerine yaptığımız millet bahçesinin açılışını Haziran ayında gerçekleştirdik. Samsun’un yeşiline yeşil katmak için; şimdi de Canik, Çarşamba ve Bafra'ya yapacağımız millet bahçelerimizi de hızlıca tamamlayarak sizlerin istifadesine sunacağız. Bizim en büyük gayemiz; Türkiye’nin her bir şehrini köy köy, sokak sokak güzelleştirecek işleri yaparak milletimizin hayır dualarını almaktır. Allah’ın izniyle Samsun’u daha da büyütecek, güzelleştirecek ve tüm şehirlerimizi geleceğe taşıyacağız. Tüm bu yatırımların, Samsun’a kazandırılmasında emeği geçen milletvekillerimizi, Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizi, mesai arkadaşlarımı, mühendis ve işçi kardeşlerimizi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Bakan Kurum konuşmasının ardından AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı’nın bulunduğu İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’ne canlı bağlanarak orada yapılacak 1404 konut ve 37 dükkanın açılışını yaptı. Daha sonra Canik’te bulunan 676 konut ve 22 ticari ünite Kentsel Dönüşüm Projesi açılışını gerçekleştirdi.

Samsun’da Kentsel Dönüşüm ve Altyapı Yatırımları Açılış ve Temel Atma Töreni’ne ayrıca Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük, Emlak Konut GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Hakan Gedikli, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

