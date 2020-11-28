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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kurum, Samsun Millet Bahçesi’nde pedal çevirdi

İHA

Bakan Kurum, Samsun Millet Bahçesi’nde pedal çevirdi

– Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Samsun Millet Bahçesi’nde bisiklet turu yaptı.
Bir dizi program için Samsun’a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Canik’te ilçesinde katıldığı kentsel dönüşüm temel atma töreninin ardından Samsun Millet Bahçesi’nde bisiklet sürdü.
Haziran ayında açılışı yapılan Millet Bahçesi’ni bisiklet üstünde inceleyen Bakan Kurum’a, Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı ve AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan da eşlik etti. Protokol burada aileleriyle piknik yapan vatandaşlarla sohbet ederek 'hayırlı günler' diledi.

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