Bakan Kurum: 1,5 milyon konutu dönüştürmek için canla başla çalışıyoruz (2)

BAKAN KURUM, BİSİKLETİ ESKİYEN ÇOCUĞA KENDİ BİSİKLETİNİ HEDİYE ETTİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Canik Yeni Mahalle Kentsel Dönüşüm, alt yapı yatırımları temel atma törenlerinin ardından Canik Millet Bahçesi´ni ziyaret etti. Alanı gezen Bakan Kurum, daha sonra protokol üyeleriyle birlikte millet bahçesinde bisiklet sürdü. Bu sırada küçük bir kız çocuğuyla sohbet eden Bakan Kurum, çocuğa `bisikletin var mı?´ diye sordu. Çocuk ise `bisikletim eski´ cevabını verince Bakan Kurum, bindiği bisikleti küçük çocuğa hediye etti.DHA-Genel Türkiye-Samsun Tayfur KARAMiraç ŞENTÜRK, Zeynep Irmak ÖCAL
2020-11-28 19:21:34
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.