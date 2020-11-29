Vezirköprü’de inşaat bitti, içme suyu testleri başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Vezirköprü ilçesinde yapılan 12 milyon TL yatırım bedelli İçme Suyu Arıtma Tesisi hizmete açılıyor. İnşaatı bitirilen tesiste içme suyu testlerine başlandı.

Çevre yatırımlarıyla Türkiye’ye örnek olan Samsun Büyükşehir Belediyesi, Vezirköprü'de sıkıntısı çekilen içme suyu sorunu için düğmeye bastı. 19 mahallenin ihtiyacını karşılayacak İçme Suyu Arıtma Tesisi inşaatı tamamlandı. Kısa sürede inşaatı bitirilen tesiste performans testlerinin başladığı ifade edildi. Saniyede 105 litre su temin edecek tesis ile Abdulgani, Atatürk, Bahçelievler, Çanaklı, Çayırbaşı, Cumhuriyet, Değirmenbaşı, Esentepe, Fazıl Ahmet Paşa, Hıdırlık, Kuruçay, Mehmet Paşa, Nalbantlı, Ortacami, Tabakhane, Taşkale, Tikenli, Yenimahalle ve Yeşilada mahallelerindeki su ihtiyacı karşılanacak. Performans testlerinin bitirilmesinin ardından hizmete açılacak tesis ile Vezirköprü'de çekilen su sorununa neşter vurulmuş olacak.



“Ne söz verdiysek bir bir yapıyoruz”

“Seçim meydanlarında ne söz verdiysek bir bir yerine getiriyoruz” diyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “17 ilçemizin tamamında hizmet götürmeye devam edeceğiz. 31 Mart öncesinde ne söz verdiysek onu yerine getirme noktasında gayretimiz sürüyor. İnşallah 2024'e kadar hepsini tamamlayacağız. İnşaatı tamamlanan ve şu anda testleri devam eden Vezirköprü İçme Suyu Arıtma Tesisimiz de söz verdiğimiz yatırımlardan biriydi. Artık Vezirköprülü hemşehrilerim yazın su yetersizliğinden kaynaklanan sıkıntı ve her yağmur sonrası karşılaşılan su bulanıklığından kurtulmuş olacak” dedi.

Bin 700 metrekare alana kurulu tesisin 12 milyon yatırım bedelli olduğunu belirten Başkan Demir, içerisinde tesise giriş ayaklı depo, ön klorlama ve kimyasal odası, lamelli çöktürme tankı, çok katmanlı filtrasyon tankı, son klorlama ve temiz su deposu, otomasyon ve scada odası, idari oda, laboratuvar, klor odası, blower odası ile manevra odası ve pompa odasının yer aldığını sözlerine ekledi.

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