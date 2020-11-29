6´ncı kattan düşen 13 yaşındaki Semih, yaşamını yitirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Miraç ŞENTÜRK- Tayfur KARA/ SAMSUN (DHA)SAMSUN´da 9 katlı apartmanın 6´ncı katındaki dairenin penceresinden düşen Semih Gökyar (13) hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi, Yayha Kemal Sokak'ta meydana geldi. İlköğretim 8'inci sınıf öğrencisi Semih Gökyar, henüz bilinmeyen nedenle 6'ncı kattaki evlerinin penceresinden düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Düştüğü yerde oğlunu gören baba Ahmet Gökyar sinir krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Semih Gökyar, tüm çabalara rağmen kurtarılmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Miraç ŞENTÜRK, Tayfur KARA

2020-11-29 18:25:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.