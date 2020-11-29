Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 113 kişiye 355 bin 950 TL ceza

– Samsun’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 113 kişiye toplam 355 bin 950 TL idari para cezası uygulandı.



Samsun Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Korona virüsü tedbirleri kapsamında 28 Kasım Cumartesi günü saat 20.00 ile 29 Kasım Pazar günü saat 10.00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ilimizde ihlal eden 113 kişiye toplam 355 bin 950 TL idari para cezası uygulanmıştır. Sokağa çıkma kısıtlamasına uyarak, duyarlılık gösteren hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Salgınla mücadelede toplum olarak fedakârlık sınavındayız. Evde geçirdiğimiz süre arttıkça gücümüz de artacak ve bu mücadeleyi biz kazanacağız” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.