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Samsun'da beyin cerrahi uzmanı doktorun 13 yaşındaki oğlu 6. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Ahmet Göyar'ın 8. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki oğlu Semih Gökyar, evlerinin 6.katından düşerek ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Semih Gökyar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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