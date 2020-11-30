Yılport Samsunspor - Tuzlaspor: 2-0 



Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)-STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Ümit Öztürk (xx), Kamil Çetin (xx), Mehmet Ali Akkor (xx)

YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah (xxx)Kerem (xx), Yalçın (xxx), Erkam (xxx), Erhan (xxx), Ferhat xx) (Dk. 87 Ercan xx), Savicevic xx) (Dk. 74 Plumain (xx), İlyas Kubilay xx) (Dk. 66 Buğra (xx), Burak (xx) (Dk. 74 Gyasi (xx), Guido (xxx), Nadir (xx) (Dk. 87 Oğuz (xx)

TUZLASPOR: Haydar (x)Yohou (x), Gökcan (x), Cajic (xx), Arif (x) (Dk. 62 Veda (x), Pucko (x) (Dk. 62 Özgür Can Özcan (xx), Erdem (x), Rosario (x), Yasin (x), Samet (xx) (Dk. 58 Ahmet Yazar (x), Tarık (x)

GOLLER: Dk. 16 Guido, Dk. 59 Yalçın (Yılport Samsunspor)

SARI KARTLAR: Erhan, Yalçın (Yılport Samsunspor) Arif Morkaya, Tarık Tekdal, Özgür Can Özcan (Tuzlaspor)TFF 1´inci Lig´in 11´inci haftasında Yılport Samsunspor sahasında Tuzlaspor´u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 16´ncı dakikada Guido ve 59´uncu dakikada Yalçın kaydetti.16´ncı dakikada Samsunspor öne geçti. Erhan Kartal´ın ceza sahasına yaptığı ortada Guido´nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

28´inci dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında Savicevic´in ceza sahasına yerden yaptığı ortada Guido´dan önce müdahale eden Tuzlaspor defansı topu son anda kornere çıkardı.

59´uncu dakikada Kubilay´ın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Yalçın´ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

78´inci dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Guido´nun vuruşunda kaleci Haydar topu kornere çeldi.

79´uncu dakikada Buğra´nın kullandığı köşe vuruşunda Plumain´in vuruşunda top üs direkten oyun alanına geri döndü.

80´inci dakikada Kerem´in kullandığı köşe vuruşunda Plumain´in vuruşunda Tuzlaspor defansı topu çizgiden çıkardı.

85´inci dakikada Nadir´in ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Gyasi´nin şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

88´inci dakikada Gyasi´nin ceza sahasına yerden yaptığı ortada Oğuz´un vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Samsunspor sahasında Tuzlaspor´u 2-0 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ

2020-11-30 09:04:20



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