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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sarıcaoğlu başarıyı ödüllendirdi

İHA

Sarıcaoğlu başarıyı ödüllendirdi

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, ayın başarılı personeli uygulamasını devam ettiriyor.
Kavak Belediyesi'nin bu ayki başarılı personeli de belli oldu. Bu ay başarılı personel seçilen Kavak Belediyesi Şantiye biriminde görev yapan Cevat Akgül oldu. Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, başkanlık makamında birim amirlerinin de bulunduğu programda bu ayın başarılı personeli Cevat Akgül'ü ağırlayarak tebrik etti. Başkan İbrahim Sarıcaoğlu, başarı personeli ödüllendirme uygulamasının bundan sonra da devam edeceğini söyledi. Sarıcaoğlu, ödül programında yaptığı konuşmasında büyük bir özveri ile görev yapan Cevat Akgül'ü çalışmasından dolayı kutlayarak şunları söyledi:
"Belediyemizin her ay düzenli olarak en kaliteli ve güzel hizmet veren personeli ödüllendirme uygulaması bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecek. Bu ayki başarılı personelimiz de ilçemiz sokak ve mahallerinde bozuk ve çirkin görüntüye neden olan taş duvarlara yaptığı çalışma, kazandırdığı görsel güzellik ile hayat veren Cevat Akgül oldu. Kendisini şahsım ve İlçe halkımız adına kutluyorum. Özellikle bu pandemi döneminde tüm belediye birimlerinde çalışan arkadaşlarımız büyük bir özveriyle hizmetlerine aksatmadan sürdürüyorlar. Ben de kendilerine şahsım ve İlçe hakkımız adına kutluyor ve tebrik ediyorum. Her ay bir kişiye verdiğimiz bu ödül uygulaması bundan sonra da devam edecek."
Ödülünü Başkan Sarıcaoğlu'ndan alan Cevat Akgül'de yaptığı çalışmanın takdir görmesinin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Ben işimi ödül almak için değil doğru yapmak, aldığım ücretin karşılığını vermek için elimden geldiğince güzel yapmaya çalıştım. Yaptığım hizmetin takip edilip ödüllendirilmesi motivasyonumu daha artırdı" dedi.

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