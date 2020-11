Samsun’da ticari araçlara kış lastiği kullanma zorunluluğu getirildi

Samsun Valiliği’nce il sınırları içerisinde ticari amaçlı yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlar için her yılın “1 Aralık tarihi ile takip eden yılın 1 Nisan” tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu getirildi.

Samsun Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Ülkemizin gündemini sürekli meşgul eden trafik kazalarında, her yıl binlerce insanımız hayatını kaybetmekte, on binlercesi ise yaralanmaktadır. Hava ve yol şartlarının trafik güvenliğini olumsuz etkilediği kış mevsiminde güvenli sürüş için dikkat edilmesi gereken hususlar ve alınması gereken tedbirler daha da önemli hale gelmektedir. Alınacak basit önlemler ile olası can ve mal kayıplarının önüne geçmek mümkün olabilmektedir. Kış şartları altında güvenli bir sürüş için aracın kış hazırlıklarını yapmak çok önemlidir. Özellikle kış şartlarına uygun lastik kullanmak yol tutuşu için hayati önem taşımaktadır. Kış Lastiği ‘7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırmak amacıyla bileşimi özel olarak belirlenmiş ve sırt yüzeyinde özel olarak tasarlanmış desenleri bulunan lastik’ şeklinde tanımlanmaktadır. Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanması zorunludur. İl sınırları içerisinde ise kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili valiliklerce belirlenmektedir. Bu çerçevede Valiliğimizce ilimiz sınırları içerisinde ticari amaçlı yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlar için her yılın ‘1 Aralık tarihi ile takip eden yılın 1 Nisan’ tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin ise tüm lastiklerinin kış lastiği olması zorunludur” denildi.



776 TL ceza

Yapılan denetimlerde kış lastiği kullanması zorunlu olduğu halde kullanmayan işletenler için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 65/A maddesi gereğince 776 Türk Lirası idari para cezası uygulanacağı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların dışında kalan hususi araçlar için kış lastiği zorunluluğu olmamakla birlikte, can ve mal güvenliği için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Bununla birlikte ihtiyaç halinde kullanmak üzere zincir, çekme halatı gibi gerekli malzemeler de araçta kullanıma hazır bir şekilde bulundurulmalıdır. Sürüş esnasında öndeki araç ile güvenli takip mesafesi bırakılmalı, araç hızı hava ve yol durumu göz önünde bulundurularak ayarlanmalıdır. Yapılan araştırmalarda; emniyet kemeri kullanmanın, kazalar sonucu ölüm ve ciddi yaralanma düzeylerini yüzde 30 ile yüzde 70 oranında azalttığı anlaşılmıştır. Emniyet kemeri kullanılmaması durumunda kaza esnasında sürücü ve yolcular taşıt dışına savrulmakta, ikinci ve üçüncü darbeler alarak ölüm veya ağır yaralanma riski artmaktadır. Bununla birlikte küçük çocukların arka koltukta oturtulmaları, çocuk koltuğu veya bebek puseti kullanılması da güvenlik açısından son derece önemlidir. Özellikle kar yağışlı havalarda vatandaşlarımızın bireysel araçları yerine toplu ulaşım araçlarını kullanmaları trafiği olumlu yönde etkileyeceği gibi kötü hava şartlarından kaynaklanan olumsuzlukların da yaşanmaması açısından katkı sağlayacaktır. Trafikte güvenli bir seyahat için sürücülerimize aşağıdaki hususları hatırlatmakta yarar görüyoruz. Hız limitlerine uyun ve her 3 saatte bir mola vermeyi unutmayın. Uykusuz, yorgun ve alkollü olarak kesinlikle araç kullanmayın. Emniyet kemerinizi mutlaka takın ve araçtaki diğer yolcularında takmasını sağlayın. Köprü üstü, viraj, tünel, tepe üstleri ve sollama yasağı olan diğer yerlerde kesinlikle sollama yapmayın. Önünüzde seyreden aracı her zaman güvenli takip mesafesinde izleyin. Araç kullanırken dikkatinizi dağıtacak şeylerle ilgilenmeyin. Aracınıza kapasitesinin üzerinde yük ve yolcu almayın. Araç kullanırken sürekli sol şeridi işgal etmeyin. Araç kullanırken telefon görüşmesi yapmayın. Telefon görüşmesi yapmanız gerektiğinde aracınızı güvenli bir yerde durdurduktan sonra görüşmenizi yapın. Yola çıkmadan önce aracınızın bakımlarını yaptırın ve eksikliklerini tamamlayın. Trafik kurallarına, trafik işaret ve işaretçilerine uyun Yapılacak trafik denetimlerinde; hız ihlali, hatalı sollama, yakın takip, alkollü araç kullanımı, takograf kullanımı, yolcu taşıma yetki belgesi, zorunlu mali mesuliyet ve zorunlu ferdi kaza koltuk sigortası, araç muayenesi, araçlarda bulundurulması zorunlu malzemeler (ilkyardım çantası, yangın söndürme cihazı, reflektör vb.), emniyet kemeri ve koruyucu kask, ışık donanımı vb. kontroller titizlikle yapılacaktır. Buna ilave olarak trafik denetleme birimlerimizde görevli personelimiz gerekli valilik olurları alınarak gerek il içi, gerekse dış ilçeler ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçlara sivil kıyafetle bilet almak suretiyle yolcu olarak binip, yolculuk süresince sürücülerin yapmış oldukları kural ihlallerini gözlemleyip, yolculuk sonunda kimliklerini açıklamak ve görevlendirme yazılarını ibraz etmek suretiyle yapılan kural ihlalleriyle ilgili gerekli cezai işlemleri uygulamaktadır. Bu şekilde yapılan sivil denetimler de kararlılıkla sürdürülecektir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.