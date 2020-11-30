Samsun’da ticari araçlara kış lastiği kullanma zorunluluğu getirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da ticari araçlara kış lastiği kullanma zorunluluğu getirildi

İHA

Samsun Valiliği'nce il sınırları içerisinde ticari amaçlı yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlar için her yılın "1 Aralık tarihi ile takip eden yılın 1 Nisan" tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu getirildi.

Samsun’da ticari araçlara kış lastiği kullanma zorunluluğu getirildi

Samsun Valiliği’nce il sınırları içerisinde ticari amaçlı yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlar için her yılın “1 Aralık tarihi ile takip eden yılın 1 Nisan” tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu getirildi.
Samsun Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Ülkemizin gündemini sürekli meşgul eden trafik kazalarında, her yıl binlerce insanımız hayatını kaybetmekte, on binlercesi ise yaralanmaktadır. Hava ve yol şartlarının trafik güvenliğini olumsuz etkilediği kış mevsiminde güvenli sürüş için dikkat edilmesi gereken hususlar ve alınması gereken tedbirler daha da önemli hale gelmektedir. Alınacak basit önlemler ile olası can ve mal kayıplarının önüne geçmek mümkün olabilmektedir. Kış şartları altında güvenli bir sürüş için aracın kış hazırlıklarını yapmak çok önemlidir. Özellikle kış şartlarına uygun lastik kullanmak yol tutuşu için hayati önem taşımaktadır. Kış Lastiği ‘7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırmak amacıyla bileşimi özel olarak belirlenmiş ve sırt yüzeyinde özel olarak tasarlanmış desenleri bulunan lastik’ şeklinde tanımlanmaktadır. Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanması zorunludur. İl sınırları içerisinde ise kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili valiliklerce belirlenmektedir. Bu çerçevede Valiliğimizce ilimiz sınırları içerisinde ticari amaçlı yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlar için her yılın ‘1 Aralık tarihi ile takip eden yılın 1 Nisan’ tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin ise tüm lastiklerinin kış lastiği olması zorunludur” denildi.

776 TL ceza
Yapılan denetimlerde kış lastiği kullanması zorunlu olduğu halde kullanmayan işletenler için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 65/A maddesi gereğince 776 Türk Lirası idari para cezası uygulanacağı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların dışında kalan hususi araçlar için kış lastiği zorunluluğu olmamakla birlikte, can ve mal güvenliği için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Bununla birlikte ihtiyaç halinde kullanmak üzere zincir, çekme halatı gibi gerekli malzemeler de araçta kullanıma hazır bir şekilde bulundurulmalıdır. Sürüş esnasında öndeki araç ile güvenli takip mesafesi bırakılmalı, araç hızı hava ve yol durumu göz önünde bulundurularak ayarlanmalıdır. Yapılan araştırmalarda; emniyet kemeri kullanmanın, kazalar sonucu ölüm ve ciddi yaralanma düzeylerini yüzde 30 ile yüzde 70 oranında azalttığı anlaşılmıştır. Emniyet kemeri kullanılmaması durumunda kaza esnasında sürücü ve yolcular taşıt dışına savrulmakta, ikinci ve üçüncü darbeler alarak ölüm veya ağır yaralanma riski artmaktadır. Bununla birlikte küçük çocukların arka koltukta oturtulmaları, çocuk koltuğu veya bebek puseti kullanılması da güvenlik açısından son derece önemlidir. Özellikle kar yağışlı havalarda vatandaşlarımızın bireysel araçları yerine toplu ulaşım araçlarını kullanmaları trafiği olumlu yönde etkileyeceği gibi kötü hava şartlarından kaynaklanan olumsuzlukların da yaşanmaması açısından katkı sağlayacaktır. Trafikte güvenli bir seyahat için sürücülerimize aşağıdaki hususları hatırlatmakta yarar görüyoruz. Hız limitlerine uyun ve her 3 saatte bir mola vermeyi unutmayın. Uykusuz, yorgun ve alkollü olarak kesinlikle araç kullanmayın. Emniyet kemerinizi mutlaka takın ve araçtaki diğer yolcularında takmasını sağlayın. Köprü üstü, viraj, tünel, tepe üstleri ve sollama yasağı olan diğer yerlerde kesinlikle sollama yapmayın. Önünüzde seyreden aracı her zaman güvenli takip mesafesinde izleyin. Araç kullanırken dikkatinizi dağıtacak şeylerle ilgilenmeyin. Aracınıza kapasitesinin üzerinde yük ve yolcu almayın. Araç kullanırken sürekli sol şeridi işgal etmeyin. Araç kullanırken telefon görüşmesi yapmayın. Telefon görüşmesi yapmanız gerektiğinde aracınızı güvenli bir yerde durdurduktan sonra görüşmenizi yapın. Yola çıkmadan önce aracınızın bakımlarını yaptırın ve eksikliklerini tamamlayın. Trafik kurallarına, trafik işaret ve işaretçilerine uyun Yapılacak trafik denetimlerinde; hız ihlali, hatalı sollama, yakın takip, alkollü araç kullanımı, takograf kullanımı, yolcu taşıma yetki belgesi, zorunlu mali mesuliyet ve zorunlu ferdi kaza koltuk sigortası, araç muayenesi, araçlarda bulundurulması zorunlu malzemeler (ilkyardım çantası, yangın söndürme cihazı, reflektör vb.), emniyet kemeri ve koruyucu kask, ışık donanımı vb. kontroller titizlikle yapılacaktır. Buna ilave olarak trafik denetleme birimlerimizde görevli personelimiz gerekli valilik olurları alınarak gerek il içi, gerekse dış ilçeler ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçlara sivil kıyafetle bilet almak suretiyle yolcu olarak binip, yolculuk süresince sürücülerin yapmış oldukları kural ihlallerini gözlemleyip, yolculuk sonunda kimliklerini açıklamak ve görevlendirme yazılarını ibraz etmek suretiyle yapılan kural ihlalleriyle ilgili gerekli cezai işlemleri uygulamaktadır. Bu şekilde yapılan sivil denetimler de kararlılıkla sürdürülecektir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İlkadım’da izinsiz seyyar satıcılara taviz yok
YEREL HABERLER İlkadım’da izinsiz seyyar satıcılara taviz yok
OKA ve TR83 Bölgesi “S3 Tarımsal Gıda İzlenebilirlik ve Büyük Veri Tematik Ortaklığı” platformunda
YEREL HABERLER OKA ve TR83 Bölgesi “S3 Tarımsal Gıda İzlenebilirlik ...
Sarıcaoğlu başarıyı ödüllendirdi
YEREL HABERLER Sarıcaoğlu başarıyı ödüllendirdi
Atakum Belediyesi’nde mükellefler vergi borcunu e-işlemle yapılandırıyor
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi’nde mükellefler vergi borcunu ...
Polisten kış lastiği uyarısı
YEREL HABERLER Polisten kış lastiği uyarısı
19 Mayıs Belediyesi korona virüse karşı yeni önlemler aldı
YEREL HABERLER 19 Mayıs Belediyesi korona virüse karşı yeni önlemler ...
Para vermeyen şahsın aracına zarar veren genç tutuklandı
YEREL HABERLER Para vermeyen şahsın aracına zarar veren genç ...
Başkan Kılıç'tan ‘talan’ açıklaması
YEREL HABERLER Başkan Kılıç'tan ‘talan’ açıklaması
Vali Dağlı: “Vatandaşlarımız karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı önlem almalı"
YEREL HABERLER Vali Dağlı: “Vatandaşlarımız karbonmonoksit ...
Samsun’da çiftçilere damızlık boğa dağıtımı yapıldı
YEREL HABERLER Samsun’da çiftçilere damızlık boğa dağıtımı yapıldı
Samsun'da, Covid-19 tedavisi için hastaneye ek bina
YEREL HABERLER Samsun'da, Covid-19 tedavisi için hastaneye ek bina
Samsun’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü bu yıl kutlanmayacak
YEREL HABERLER Samsun’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü bu yıl ...
Yılport Samsunspor - Tuzlaspor: 2-0 
YEREL HABERLER Yılport Samsunspor - Tuzlaspor: 2-0 
Taner Taşkın: “Kaleci Nurullah’ı geçemedik”
YEREL HABERLER Taner Taşkın: “Kaleci Nurullah’ı geçemedik”
Gökhan Geylani: “Bundan sonraki işimiz galibiyet serisi yakalamak”
YEREL HABERLER Gökhan Geylani: “Bundan sonraki işimiz galibiyet ...
Samsun'da motosiklet kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da motosiklet kazası: 2 yaralı
TFF 1. Lig: Samsunspor: 2 - Tuzlaspor: 0
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Samsunspor: 2 - Tuzlaspor: 0
İlkadım Jandarmadan sokağa çıkma yasağı denetimi
YEREL HABERLER İlkadım Jandarmadan sokağa çıkma yasağı denetimi
Doktorun 13. yaşındaki oğlu, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Doktorun 13. yaşındaki oğlu, 6. kattan düşerek ...
Samsun'da uyuşturucudan gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucudan gözaltına alınan 3 kişi ...
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 113 kişiye 355 bin 950 TL ceza
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 113 kişiye 355 ...
İlkadım bir aileye daha kucak açtı
YEREL HABERLER İlkadım bir aileye daha kucak açtı
Samsun’da anaokullarında uzaktan eğitime geçildi
YEREL HABERLER Samsun’da anaokullarında uzaktan eğitime geçildi
6´ncı kattan düşen 13 yaşındaki Semih, yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER 6´ncı kattan düşen 13 yaşındaki Semih, yaşamını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X