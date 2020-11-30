Yasa dışı bahis dahil illegal içerikli 75 siteye erişim engeli



Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA) SAMSUN'da, ABD, Fransa, Rusya üzerinden illegal yayın yapan yasa dışı bahis, terör propagandası, uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı içerikli 75 siteye erişim engellendi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Kısım ekipleri, son 1 ay içinde açık kaynak araştırma faaliyetleri kapsamında, ABD, Fransa ve Rusya üzerinden illegal yayın yaptığı tespit edilen 75 internet sitesini belirledi. Bu sitelerin 4´ünün terör propagandası, 8´inin müstehcen, 3´ünün ise uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı içerikli site, 60´ının da yasa dışı bahis sitesi olduğu saptandı. Sitelere erişim, engellendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hüseyin KALAY

2020-11-30 17:05:09



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