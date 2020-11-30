Samsun'da sobadan zehirlenen 2 çocuk hastanelik oldu

'Yine süslü yine havalı mıyım?'

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Samsun'da kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 çocuk hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen A.O.T.(11) ve kardeşi M.K.T.(8) 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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