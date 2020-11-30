Başkan Demirtaş: “3 bin 500 hanemize destek olduk”

– İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Vefa destek ekiplerimiz korona virüsüyle mücadelede 65 yaş üstü kronik hasta ve ihtiyaç sahibi yaklaşık 3 bin 500 hanemize alışverişlerinde ve gıda yardımı hususunda destek oldu” dedi.

İlkadım Belediyesi Vefa Destek ekipleri, korona virüsü (Kovid19) salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Belediye gerek Alo Vefa Hattı uygulaması, gerekse dezenfekte çalışmalarıyla örnek bir belediyecilik hizmeti sergiliyor.



“Bir Telefonla Hizmet Kapıda”

Çalışmaların ilk gün itibariyle son derece hassas bir şekilde sürdüğü ilçede İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın talimatlarıyla kurulan Vefa Destek grubu bu süreçte çok önemli bir görev üstlendi. İlkadım Belediyesi ana hizmet binasında İlkadım İletişim Merkeziyle (İLKİM) koordineli bir çalışma sergileyen ekipler, 65 yaş üstü yalnız yaşayan, kronik hastalığı bulunan ve korona virüsü nedeniyle evinde izole olan vatandaşların yanında oluyor. Son olarak İlkadım ilçesinde 7 günde 55 adrese yardım ulaştıran ekipler gecegündüz tüm gücüyle ilçe halkına hizmet veriyor.



“Fedakarca çalışan personeline teşekkür etti”

Salgınla mücadele kapsamında Alo Vefa Hattı’nın çok önemli bir görev üstlendiğini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Geçtiğimiz yıl kurduğumuz Alo Vefa Hattımız, 444 0 55 01 0505 178 55 01 numaralı telefon aracılığıyla halkımıza 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam ediyor. Ekiplerimiz, korona virüsüyle mücadelede 65 yaş üstü kronik hasta ve ihtiyaç sahibi yaklaşık 3 bin 500 hanemize alışverişlerinde ve gıda yardımı hususunda destek oldu. Bunun yanında ilaç alışverişleri, hastaneye ulaşımları ve danışmanlık konularında da ekiplerimiz daima vatandaşlarımızın bir telefon kadar yakınında. Her şey halkımızın huzuru ve sağlığı için. Ben bu süreçte fedakarca görev yapan tüm çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.