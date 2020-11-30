Samsun Eczacı Odası uyardı: “Halk sağlığı ile oynamayın”

Samsun Eczacı Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, “Kovid19 pandemisi ile birlikte vatandaşlarımız takviye edici gıdalara, bitkisel ürünlere yöneliyor. Ancak bu durumdan faydalanmak isteyen, bu alanı ticari bir rant sahasına çeviren firmalara da tanıklık ediyoruz. ‘Bitkisel’, ‘doğal’ gibi ifadelerle piyasaya sürülen ürünlerin yan etkilerinin bulunmadığını düşünmek bilimsel gerçekliklerle uyuşmamaktadır” dedi.

Samsun Eczacı Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, korona virüsü pandemisi nedeniyle kullanımı artan takviye edici gıda ve bitkisel ürünlerin doğru kullanılmadığında sağlığı tehlikeye atabileceğini belirtti. Ürünlerin ticari kaygıyla hareket edilerek, ikna edici ifadelerle yan etkileri yokmuşçasına satılmasından endişe duyduklarını belirtti.

Bu tür desteklerin sağlık profesyonellerinin gözetiminde kullanılması gerektiğini belirten Başkan Karacan, “İlacın ve ilaç kategorisi içerisinde değerlendirilmesi gereken ürünlerin; üretiminden saklama koşullarına, dağıtımından imhasına olan tüm süreçlerin sağlık profesyonellerinin gözetiminde olması gerektiğini defalarca dile getirdik. Kovid19 pandemisi ile birlikte vatandaşlarımız, her zaman olduğundan daha fazla kendilerini koruma altına alma çabası gösteriyor ve takviye edici gıdalara, bitkisel ürünlere yöneliyor. Bu elbette anlaşılır bir durum ancak bu durumdan faydalanmak isteyen, bu alanı ticari bir rant sahasına çeviren firmalara da tanıklık ediyoruz. Geçmiş dönemlerde de bu ürünlerin halk sağlığını tehlikeye attığına, hatta ölüme varabilen zararlara yol açtığına şahitlik ettik. Benzer vakaların yeniden yaşanmasına dair endişe duyuyor, kaygılanıyoruz” diye konuştu.

Vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyaran Karacan, “Vitamin ve gıda takviyeleri, bazı ilaçlarla birlikte alındığında etkileşime girebilir ve bu durum kişilerin sağlığını tehlikeye atabilir. Bazı vitamin ve gıda takviyeleri, bazı hastalıklarda ve hâlihazırda kullanılan ilaçlarla birlikte asla kullanılmamalıdır. Eczane dışında vatandaşa sunulan sağlığa ilişkin ürünlerin dağıtımının, saklama koşullarının denetiminin yapılması mümkün değildir. Hastanın hastalık kayıtlarına erişebilen, bu doğrultuda doğru gıda takviyesi ve vitamin önerebilecek kişiler yalnızca sağlık profesyonelleridir. Eczane dışında satılan ürünlerde, hekim ve eczacı danışmanlığı ortadan kalkmaktadır. Bu da beraberinde hatalı kullanımı getirmektedir. ‘Bitkisel’, ‘doğal’ gibi masum ve ikna edici ifadelerle piyasaya sürülen ürünlerin yan etkilerinin bulunmadığını düşünmek bilimsel gerçekliklerle uyuşmamaktadır. Bitkiler, değişik yapıda ve çok sayıda kimyasal madde içermektedir. Sağlığa ilişkin ürünlerde hekimi ve eczacıyı dışlamaya çalışan adımları asla kabul etmiyoruz. Birliğimizin bünyesinde bulunan ARGE merkezimizde, eczane dışında satılan gıda takviyesi, vitamin ve benzeri ürünlerin testini yapmaya başladığımızı, halk sağlığına zarar verecek herhangi bir durumda hukuki yollar dahil olmak üzere mücadele edeceğimizi ilan ediyoruz” şeklinde konuştu.

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