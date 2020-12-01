Hafif ticari araç park halindeki traktör römorkuna çarptı: 1 yaralı

'Yine süslü yine havalı mıyım?'

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Samsun’un Bafra ilçesinde hafif ticari araç, yol kenarında park halinde bulunan traktör römorkuna arkadan çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saat 23.30 sıralarında Gazipaşa Mahallesi Hal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine seyir halinde olan B.K. idaresindeki 55 JZ 349 plakalı hafifi ticari araç sürücüsü, yolun sağında bulunan park halindeki römorka arkadan çarptı. Kazada araç sürücüsü yara almadan kurtulurken, araçta yolcu olarak bulunan Hasan E. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra’da özel bir hastaneye aldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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