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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

21 yıl sonra gelen mutluluk 15’inci denemede çocuk sahibi oldular

İHA

21 yıl sonra gelen mutluluk 15’inci denemede çocuk sahibi oldular

21 yıldır çocuk sahibi olmak isteyen çift, 15. tüp bebek denemesinde mutlu sona ulaştı.
Amasya'da yaşayan Feride(42) ve Levent(45) Özbakır çifti, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Tüp Bebek Merkezi'nde, evliliklerinin 21. yılında bebek sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı. Daha önce 14 kez tüp bebek tedavisi ve diğer teknikler uygulandığı halde sonuç alamayan çift, OMÜ’de uygulanan “imsi” tekniği ile çocuk sahibi oldular. "Ömer Yahya" adında bir erkek çocuk sahibi olan Özbakır çifti, yıllardır çocuk bekleyen çiftlerin de umutsuzluğa kapılmamaları gerektiğini söylediler.
Yaşadıkları süreci anlatan baba Levent Özbakır, “Eşimle 1999 yılında evlendik. İlk doktora başvurmamız da 2002 yılında oldu. İlk önce Ankara’da farklı doktorlarla denemelerimiz oldu. Daha sonra sonuç alamayınca İstanbul’da farklı hastanelerde tedavi gördük. Bütün doktorlar ‘olur’ dediler ama bir türlü çocuk sahibi olamadık. 2017 yılında da Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bir tanıdığım tedaviye başlamıştı. O da bizi yönlendirdi. Buradaki doktorlar ve hemşireler bize çok sıcak davrandı. Biz de Samsun’da tedaviye başladık. Havuz yöntemi gibi birkaç bilimsel deneme yaptık. Benim yaşım 45, hanımın yaşı da 42. 15’inci denememizde Allah’ım bize çocuk nasip etti. Davut Güven hocam ve ekibi de büyük bir çaba sarf etti” dedi.

“Pozitif olduğumuz müddetçe zorluklar kolay gelecektir”
Tüp bebek yönteminde pozitif olmanın önemine değinen Levent Özbakır, “Doktorlar ‘problem gözükmüyor’ dediler ama hiç tutunma olmadı. Embriyolar oluşuyor, transferler gerçekleşiyor ama ancak bir türlü eşim gebe kalmadı. Tedaviyi de bırakmak istemedik. Yaşımız geçiyordu. Çevremdekiler de bu kadar denemeye rağmen tedavimizi bırakmamamızı söylediler. Moralimiz her zaman yerindeydi. Tedavi ve gelişgidiş süreci çok zorlayıcıydı. Bir şekilde bu günlere kadar geldik. Bizim gibi yıllardır çocuk sahibi olamayan insanlar var. Artık tıp ilerledi. Devamlı pozitif olmaya çalışsınlar, kötü yorumlardan kendilerini korusunlar. Pozitif olduğumuz müddetçe zorluklar kolay gelecektir. Birçok tedavi yöntemi geliştirildi. Sağlık çalışanları da hep insanların mutluluğu için çaba sarf ediyorlar. Bu kadar denediğimizi biz de fark etmedik. Allah herkese imkân nasip etsin. Allah’ım bize böyle takdir etti. İnşallah tüm çocuk isteyenlerin duaları kabul olur” diye konuştu.

“21 yıl sonra imsi tekniği ile gebe kaldılar”
Kullanılan yöntemle ilgili bilgi veren Doç. Dr. Bülent Ayaz, “Özbakır çifti bize geldiği zaman durumlarını ifade ettiler. Yıllardır çocuk hasreti ile yanıp tutuşmuşlar. Çok sayıda denemeleri olmuş. Embriyo elde edilmiş ama gebelik gelişmemiş. Çoğu zaman embriyo oluşmamış. Burada Levent Bey’den sperm aldık. Sperm sayısı oldukça iyiydi. Feride hanımın durumu da iyi gözüküyordu. Burada 'imsi' dediğimiz bir tekniği uygulamaya karar verdik. Durumu bu teknik için uygundu. Sperm sayısı yeterliydi ama sperm seçmemiz gerekiyordu. İmsi tekniğinin şöyle bir özelliği var. Spermleri oldukça büyük bir büyütme ile inceliyoruz. Herhangi bir yapısal bir arıza var mı yok mu buna göre seçim yapıyoruz. Bu spermler içerisinde iyi gözüken kaliteli spermleri alıp bu teknik ile kullanabiliyoruz. Bu yöntemi uyguladık ve sonucunda güzel embriyolar gelişti. Daha sonra 5. gün aşamasındaki embriyonun transferini gerçekleştirdik. Sonucunda gebelik oluştu. Yakın zamanda doğum gerçekleşti. Ellerine bebeklerini alabildiler. Biz de çok mutlu olduk, sevindik” şeklinde konuştu.

“21 yıllık hasret sona erdi”
21 senelik hasreti mutlu sonla neticelendirdiklerini belirten Dr. Öğr. Üyesi Davut Güven ise şunları söyledi:
“Aile 21 yıldır çocuk istiyor. Çok uyumlu bir çift ve ne desek yaptılar. 21 senede 14 kez tüp bebek denenmiş ve 15’inci deneme bizim kliniğimize kısmet oldu. Gebelik oluştu ve doğumlarını birkaç gün önce gerçekleştirdik. Bugün bebeklerini kucaklarına verip evlerine göndereceğiz. Biz Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tüp Bebek Merkezi olarak yaklaşık 10 senedir tüp bebek işlemi yapıyoruz. Laboratuvarımızda çok tecrübeli bir hoca var. Doç. Dr. Bülent Ayaz hocamız. Ben onun ellerine 'sihirli eller' diyorum. Her şey normal, yumurtalar iyi geliyor, sperm iyi görünüyor fakat embriyolar kalitesiz oluyor veya tutunamıyorlar. Bu tarz durumlarda Bülent hocamız spermi çok büyük ölçeklerde büyütüyor ve spermi en ince detayına kadar inceliyor. En iyi spermi seçip yumurta ile birleştiriyor. Bu teknik ile Feride Hanım'ın 21 senelik çocuk isteğini mutlu sonla neticelendirdik. Kliniğimiz çevre illere hizmet sunmaya devam edecek."

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