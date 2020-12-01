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Tekkeköy’den Cemal Yeşilyurt’a vefa Cemal Yeşilyurt’un hayaliydi, Tekkeköy Belediye Meclisi’nde önü açıldı

İHA

Tekkeköy’den Cemal Yeşilyurt’a vefa Cemal Yeşilyurt’un hayaliydi, Tekkeköy Belediye Meclisi’nde önü açıldı

– Tekkeköy Belediyesi Meclisi geçen hafta hayatını kaybeden hayırsever iş adamı Cemal Yeşilyurt’un tesislerini genişletme hayalinin önünü açan bir karara imza atarak vefa örneği gösterdi.
Tekkeköy Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı, belediye binasında yer alan meclis toplantı salonunda yapıldı. 4 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıya Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar başkanlık yaptı. Mecliste görüşülen 3 madde incelenmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. 1 madde komisyona havale edilmeksizin oy birliğiyle kabul edildi.
Oy birliğiyle kabul edilen karar, “Tekkeköy ilçesi Tekkeköy tapunun 520 ada 16 parselinde mülkiyeti Belediyemize ait 8416,56 m2’lik hissenin satış yetkisinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’e maddesi gereğince Belediye Encümeni’ne verilmesi” teklifiydi. Başkan Togar teklifi şu sözlerle anlattı: “Tamamıyla şahsın arazisinde kalmış bir yol. Her iki taraftaki araziyi şirket alınca böyle bir hat doğuyor ve kanunen de bu yolun ortadan kaldırılması mümkün. Tabii, bu da böylece burada ika tane daha yeni tesisin doğmasına sebep olacak.”
Bunun Cemal Yeşilyurt’un hayali olduğunu ve kendisini bu kararı müjdeleyemeden kaybettiklerini belirten Başkan Hasan Togar, “İzabenin olduğu yerde fabrikasını büyütemedi. O kanal ortada kaldığı için. Hatta kanalın da karşısında arazileri aldı. Çok istedi arzuladı. Devlet Su İşleri’ne ‘Bu kanalı buradan iptal edin. Kullanılmayan aktif olmayan bir kanal, bunu kaldıralım ben bütün kanal masraflarını yapayım. Bu kanalı doldurup örtüp bana verin, ben bu fabrikayı burada büyüteyim’ dedi. 2 büyük yatırıma daha giriyorlar. Ekonomik maliyeti 400 milyon dolar. Bu bunun hayaliydi. O bölgeyi tamamen topladığında oradan büyüyemeyince bize 2 yıl önce tembih etti. Dedi ki, ‘Param var, bana yer ayarlayın’. Organize sanayi gecikince, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki fabrikanın karşısında kalan yerleri satanlardan, isteyenlerden tamamını arazinin toparladılar. Çok ciddi bir arazi yaptılar. Bu yatırımı büyütebilmek içinde, bunu da bizden istemişti. Kendisine söylemek nasip olmadı. ‘Bunu çözdük Cemal Amca. İnşallah fabrikayı burada artık büyütebilirsin’ diyemedik. Allah razı olsun bu yatırım için. Tekkeköy Belediyesi’ne bir ekonomik getirisi de var. Hem onlar adına hem de kendi adımıza teşekkür ediyorum” dedi.

"2 kere mezar kazıldı, 20 yıl daha yaşadı"
Yeşilyurt ile ilgili bir hatırasını paylaşan Togar, “Sadece insanların yanına gittiğinde yardımına koşan birisi değil. Bu şehirde, sanayide, ticaretin içerisinde; tanıdığı, bildiği veya duyduğu birisi var. Bir sıkıntı yaşıyor. Şahit olduğum için söylüyorum yeğenlerine veya çocuklarına diyor ki 'gidin çağırın da gelsin'. Oturtuyor yanına ‘ne sıkıntın var’ diye soruyor. O sıkıntıyı da duyduğunda çözen bir adam. Allah rahmet eylesin. 20 yıl önce Ankara’da bundan çok daha kötü bir rahatsızlık geçirmiş. İki kere Kıranköy’de mezar kazılmış. 6 ay yoğun bakımda kalmış. 85 kilo gitmiş, 49 kilo gelmiş. 2 kere mezar hazırlamışlar. Canabı Allah ömür vermiş. Yoğun bakımdan çıktığı gün o zamanki fabrikanın genel müdürünü çağırmış demiş ki: ‘Yoğun bakımda da çok düşündüm. Allah’a çok dua ettim. Benim işim var. İşim çok’. O zamanda yaklaşık bir 150 kişi çalıştırıyorlar. ‘Bir 20 yıl ömür diledim Allah’tan’ demiş. ‘En az 1000 kişi çalışan yapmam lazım. Bana bir 20 yıl ömür ver’. Vallahi yemin ediyorum tam 20 yıl sonra adam rahmetli oluyor” diye konuştu.

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