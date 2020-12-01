Belediye çalışanları bu platformda yardımlaşıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye çalışanları bu platformda yardımlaşıyor

İHA

Belediye çalışanları bu platformda yardımlaşıyor

Kavak Belediyesi Bilgi İşlem Merkezi tarafından vatandaşların belediye hizmetlerinden daha kaliteli istifade etmesi ve belediye personellerinin yeni uygulamalarla ilgili bilgi paylaşımlarıyla birbirlerine destek olmaları amacıyla “Belediye Destek Platformu” oluşturuldu.
Kavak Belediyesi Bilgi İşlem Birimi tarafından geliştirilen “Belediye Destek Platformu”, İçişleri Bakanlığınca oluşturulan Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) gibi yeni uygulamalarda; belediye personellerine bilgi sağlayarak, hızlı ve kesintisiz hizmet sunumunda zorluk çekilmemesi ve belediye personellerinin birbirleri ile irtibata geçerek olası aksama ve hataların önüne geçebilmelerini sağlıyor.
Kurumsal hizmet kalitesini artırmak amacıyla kendi personelinin böyle bir çalışmaya imza atmasından dolayı sevinç ve gururu bir arada yaşadığını söyleyen Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Türkiye’de ilk olan böyle bir çalışmanın mesai arkadaşlarım tarafından yapılması bana büyük mutluluk verdi” dedi.
Hizmete geçirilen “www.belediyedestek.com” sitesinin Türkiye’de tek olma özelliği taşıdığını ifade eden Sarıcaoğlu, “Tüm Belediye personellerine hitap eden www.belediyedestek.com sitesinin geniş kategori yapısı ve anlık yazışma altyapısının olması kullanıcılara büyük kolaylık sağlıyor. Sistem teknolojik olarak geliştirilen yeni uygulamalarda kurum çalışanlarının birbirlerine destek olmalarını sağlamak amaçlı geliştirilmiş. Arkadaşlarımı kutluyorum” diye konuştu.

"Dayanışma içinde kaliteli hizmet sunalım"
Kavak Belediyesi Bilgi İşlem Birimi Sorumlusu İbrahim Demircan da ülke genelinde tüm belediyelerin bir sistem üzerinden bağlantı kurarak birbirlerine destek olması için www.belediyedestek.com sitesinin kurduğunu ifade ederek şu görüşlere yer verdi: “Herkesin yardımlaştığı yerde işler yarım kalmaz sloganı ile çıktığım bu çalışmada vatandaşa ilgili personel tarafından daha fazla kaliteli ve kesintisiz hizmet sunulsun, karşılaştığı sorunlara anında yanıt bulsun düşüncesi ile geliştirdim. Projenin amacı tüm Belediye personellerinin birbirleri ile istedikleri gibi yardımlaşabileceği bir ortam oluşturmak. Böylece de Belediyelerin halkımıza sunduğu hizmetin kalitesinin artırılmasını sağlamaktır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

OMÜ’de çevre düzenleme çalışmaları
YEREL HABERLER OMÜ’de çevre düzenleme çalışmaları
Kolon kanserinde erken teşhis hayat kurtarır
YEREL HABERLER Kolon kanserinde erken teşhis hayat kurtarır
Tekkeköy Belediyesi'nden örnek sosyal belediyecilik
YEREL HABERLER Tekkeköy Belediyesi'nden örnek sosyal belediyecilik
Tekkeköy’den Cemal Yeşilyurt’a vefa Cemal Yeşilyurt’un hayaliydi, Tekkeköy Belediye Meclisi’nde önü açıldı
YEREL HABERLER Tekkeköy’den Cemal Yeşilyurt’a vefa Cemal ...
Vali Dağlı: “Samsun'da vaka yükü, artık kaldırılamaz bir noktaya doğru ilerliyor”
YEREL HABERLER Vali Dağlı: “Samsun'da vaka yükü, artık kaldırılamaz ...
Samsun Valisi: Vaka yükü, artık kaldırılamaz bir noktaya ilerliyor
YEREL HABERLER Samsun Valisi: Vaka yükü, artık kaldırılamaz bir ...
‘Geçit varsa yol yayanın’
YEREL HABERLER ‘Geçit varsa yol yayanın’
Çarşambalı kadınlar, ürünlerini markalaştırdı Biber tuzunun patentini aldılar
YEREL HABERLER Çarşambalı kadınlar, ürünlerini markalaştırdı Biber ...
Çarşambaspor'da 'suni çim' endişesi
YEREL HABERLER Çarşambaspor'da 'suni çim' endişesi
İlkadım’dan kırsal mahallere gıda desteği
YEREL HABERLER İlkadım’dan kırsal mahallere gıda desteği
2 yıl sonra tekrar yürümenin mutluluğunu yaşadı
YEREL HABERLER 2 yıl sonra tekrar yürümenin mutluluğunu yaşadı
21 yıl sonra gelen mutluluk 15’inci denemede çocuk sahibi oldular
YEREL HABERLER 21 yıl sonra gelen mutluluk 15’inci denemede çocuk ...
Hafif ticari araç park halindeki traktör römorkuna çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç park halindeki traktör römorkuna ...
Park halindeki otomobilde yangın
YEREL HABERLER Park halindeki otomobilde yangın
Başkan Yıldız’dan önemli açıklamalar
YEREL HABERLER Başkan Yıldız’dan önemli açıklamalar
Dilek öğretmenin tablet çağrısı yankı buldu
YEREL HABERLER Dilek öğretmenin tablet çağrısı yankı buldu
Samsun Eczacı Odası uyardı: “Halk sağlığı ile oynamayın”
YEREL HABERLER Samsun Eczacı Odası uyardı: “Halk sağlığı ile ...
Samsun'da yoğun bakım doluluk oranı her geçen gün artıyor
YEREL HABERLER Samsun'da yoğun bakım doluluk oranı her geçen gün ...
Samsun'da izinsiz kazı yapan 7 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da izinsiz kazı yapan 7 kişi yakalandı
Başkan Demirtaş: “3 bin 500 hanemize destek olduk”
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: “3 bin 500 hanemize destek olduk”
Samsun'da sobadan zehirlenen 2 çocuk hastanelik oldu
YEREL HABERLER Samsun'da sobadan zehirlenen 2 çocuk hastanelik oldu
Samsun’da jandarma ekipleri 12 kilo esrar 966 adet sentetik hap ele geçirdi
YEREL HABERLER Samsun’da jandarma ekipleri 12 kilo esrar 966 adet ...
İnşaattan bilgisayar çalan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER İnşaattan bilgisayar çalan şahıs yakalandı
OMÜ’de Birinci Lisansüstü Hemşirelik Araştırmaları Sempozyumu
YEREL HABERLER OMÜ’de Birinci Lisansüstü Hemşirelik Araştırmaları ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X