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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırgızistan’tan Başkan Demir’e teşekkür

İHA

Kırgızistan’tan Başkan Demir’e teşekkür

Korona virüse karşı insani yardım çağrısı yapan Kırgızistan’ın imdadına kardeş şehir Samsun yetişti. Başkent Bişkek’e gönderilen 180 bin maske ve sağlık malzemesi bölgeye ulaştı.
Korona virüs salgıyla mücadele eden Kırgızistan’ın maske talep etmesi üzerine harekete geçen Samsun Büyükşehir Belediyesi, bir ilki gerçekleştirdi. Samsun ile Bişkek arasındaki kardeş şehir uygulamalarında Başkan Mustafa Demir’in talimatı ve vatandaşların katkısıyla hazırlanan 180 bin adet maske ile çeşitli sağlık malzemelerini bölgeye gönderdi. 16 Ekim’de yola çıkan Türk Kızılayı, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin sağlık kolilerini Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e ulaştırarak Kırgız Kızılayı’na teslim etti. Bişkek Hükümet Ofisi’ne getirilen yardım ürünlerinin vatandaşlara en kısa sürede dağıtılacağı belirtildi.

Samsun’a müteşekkiriz
Ulaşan yardımlarla ilgili Kırgız basınına konuşan hükümet yetkilisi Aijan Chynybaeva, “Zor günlerimizde yanımızda olan ve bize umut veren kardeş belediyemiz Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne müteşekkiriz. Başta Sayın Başkan Mustafa Demir olmak üzere Samsun halkına minnettarız” dedi.

Mektuplu teşekkür
Bişkek Belediye Başkan Vekili Balbak Tulobaev ise Başkan Mustafa Demir’e mektupla teşekkür etti. Tulobaev mektubunda “Sayın Mustafa Demir. Bişkek Belediyesi, başkent sakinleri ve kendi adıma Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne içten teşekkürlerimi iletiyorum. Covid19 pandemisi ile mücadelede insani yardım ve anlayış, derin inancımızdır. Zor zamanlarda yardımlaşmak şehirlerimiz arasında kardeş ilişkilerinin gelişimine daha fazla ivme kazandıracaktır. Büyükşehir Belediyesi, en yüksek özen ve dileğin güvencesini verdi. İçtenlikle sağlık ve başarılar diliyorum“ ifadelerini kullandı.

"Kardeşimizin yanındayız"
Yardımların ulaşmasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Demir ise, “Kırgızistan’ın başkenti Bişkek, 2013 yılından beri kardeş şehrimizdir. Bu zor dönemde yanlarında olmayı arzu ettik. Halkımızın ve belediyemizin katkısı ile oluşturduğumuz tıbbi malzemeleri Türk Kızılay’ı ile Bişkek’e ulaştırdık. İhtiyaç hasıl olduğunda yanlarında olmaya devam edeceğiz. Pandemiye yakalanan Kırgız kardeşlerimize Allah’tan şifa, vefat edenlerin yakınlarına da baş sağlığı diliyorum. Kırgızistan halkının geleceğe sağlık ve sıhhatle birlik ve beraberlik içinde emin adımlarla yürümesini temenni ediyorum. Yardımlarımızı ulaştıran Türk Kızılayı’mıza da teşekkür ediyorum. Korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden ve yardımda büyük emeği bulunan Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel’e Allah’tan rahmet, yakınlarına tekrar sabırlar diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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