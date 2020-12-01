Polis aracının camını kıran genç gözaltına alındı

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Samsun'da aile içi kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polislere mukavemette bulunup polis aracının camını kırdığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aile içi şiddet ihbarı üzerine olay yerine giden polis mukavemette bulunup Cumhurbaşkanı'na hakaret edip gözaltına alındığında polis aracının camını kırdığı iddia edilen T.Ö., Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren T.Ö. serbest bırakıldı.

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