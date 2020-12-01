Samsun Valiliği yeni korona kısıtlamalarını duyurdu

Samsun Valiliği hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında fırınların çalışabileceğini; market, bakkal, manav, kasap, şarküteri ve kuruyemişçilerin 10.0017.00 saatleri arasında faaliyet gösterebildiğini duyurdu.

Samsun Valiliği yeni korona kısıtlamalarını açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Yeni bir karar alınıncaya kadar ilimiz genelinde sokağa çıkma kısıtlamasının hafta sonları? Cuma günleri saat 21:00’de başlamasına, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’te tamamlanacak şekilde uygulanmasına, ilimizde ilk uygulamanın 04.12.2020 Cuma günü saat 21.00’de başlayıp 12 Aralık pazartesi günü saat 05.00’te bitecek şekilde tüm vatandaşlarımız için geçerli olmasına, bundan sonraki hafta sonlarında da uygulamanın aynı şekilde devam etmesine, sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla bu karar ekinde belirtilen yerlerin ve kişilerin kısıtlamadan muaf tutulmasına, kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap, şarküteri ve kuruyemişçilerin 10.0017.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilmelerine, vatandaşlarımızın (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilmelerine, aynı saatler arasında market, bakkal, manav, şarküteri, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmalarının evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilmelerine, cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olmasına, (bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilmesine) vatandaşlarımızın (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilmelerine, fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilmesine, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmamasına, lokanta ve restoran tarzı işyerlerinin, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.0020.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olmasına, (gelal şeklinde hizmet sunumuna izin verilmemesine) yeni bir karar alınıncaya kadar ilimiz genelinde sokağa çıkma kısıtlamasının hafta içerisinde yer alan günlerde (pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma) 21.0005.00 saatleri arasında uygulanmasına, ilimizde ilk uygulamanın 01 Aralık Salı günü saat 21.00’de başlayıp 02 Aralık Çarşamba günü saat 05.00’te bitecek şekilde tüm vatandaşlarımız için geçerli olmasına, bundan sonraki haftalarda da pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri uygulama yukarıda belirtildiği şekilde devam etmesine, sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen yerlerin ve kişilerin kısıtlamadan muaf tutulmasına, sokağa çıkma kısıtlamasındaki getirilen sürelere uymak için istisna getirilenler dışındaki tüm işyerleri hafta içi saat 20.00’de kapanmasına, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilmesine, zorunlu haller sayılacak durumlar? tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi), bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri, askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, ceza infaz kurumlarından salıverilen, vatandaşlarımızın, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığı’na ait ebaşvuru ve Alo 199 sistemleri üzerinden ya da valilik/kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla seyahat izin kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilmelerine, belirtilen mazeretleri taşımayan kişilerin şehirlerarası seyahatlerinin ise ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olmasına, işi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmalarına, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçlarının ekmek, temel gıda planlama yapılarak vefa sosyal destek birimleri aracılığıyla karşılanmasına karar verilmiştir" denildi.



Saat 21.00’den itibaren geçerli olacak şekilde faaliyeti durdurulan işletmeler, Samsun'daki kalabalık caddeler ve ulaşımdaki kısıtlamalar ilgili bir duyuru yapan Samsun Valiliği şunları kaydetti:

"Yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu, faaliyetlerinin geçici süreliğine yasaklanmasına, ayrıca lunaparkların faaliyetlerinin durdurulmasına, ganyan, iddia ve milli piyango bayilerinde içeriye müşteri kabul etmeksizin sadece kupon/ganyan yatırma işleminin yapılabilmesine, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın 18.11.2020 tarihli ve 19161 sayılı İçişleri Bakanlığı genelgesi ve belirlenen saatler içerisinde (10.0013.00, 13.0016.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (tramvay, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarının kısıtlanmasına, şehir içi toplu ulaşım araçlarında yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla ilgili mahalli idarelerce alınması gereken tedbirlerin (sefer sayısının artırılması, denetim vb.) gerektiğinde İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenmesine, cenaze namazlarının vefat edenlerin yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınmasına, nikahlar ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerin de gelin ve damadın yakınları dahil en fazla 30 kişi ile düzenlenmesine, kış mevsimi nedeniyle kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilen bu süreçte vatandaşlarımızın evlerde misafir kabulünün salgının bulaşma/yayılım hızını artırdığı göz önüne alındığında? evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi toplulukların bir araya geleceği etkinliklere müsaade edilmemesine, yine yukarıdaki sebeplerle bu süreçte evlere misafir kabul edilmemesi hususunun vatandaşlarımıza hatırlatılmasına, her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısının AVM’nin ve semt pazarının kurulduğu ilçedeki İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile ayrı ayrı belirlenmesine, ayrıca AVM’lerde ve semt pazarlarında daha önceki genelgelerde belirlenen kuralları/alınan tedbirleri takip etmekle sorumlu AVM Kovid19 sorumlusu ve pazar yeri yöneticileri ile zabıta/kolluk birimleriyle denetimlerin eksiksiz yapılmasına, AVM’lere girişte çalışanlar ve müşteriler için HES kodu zorunluluğunun getirilmesine ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan çalışan veya müşterinin AVM’ye kabul edilmesinin sağlanmasına, kalabalık cadde ve meydanlara girebilecek/aynı anda bulunabilecek kişi sayısının (metrekare ve alan büyüklüğü göz önünde bulundurularak) caddenin / meydanın bulunduğu İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca gerek görülmesi durumunda belirlenmesine, buna ilişkin gerekli fiziki tedbirler ile diğer önlemlerin eksiksiz alınmasına, özel ve kamu ana sınıfı, anaokullarının ve faaliyetlerine ara verilmesine, kamu ve özel gündüzlüyatılı her tür ve düzeydeki Kur'an kursu eğitimlerinin yüz yüze olan faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına, 50 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde? işyeri hekimi gözetiminde, mevcut iş güvenliği uzmanı veya bulunmadığı durumda görevlendirilecek bir personel tarafından salgın tedbirlerinin uygulamasının sıkı bir şekilde denetlenmesine, sivil toplum kuruluşlarının (STK) (meslek kuruluşları, esnaf ve sanatkar odaları, barolar, özel eğitim kurumları vb.) düzenleyecekleri eğitimöğretim faaliyetlerinin (kurs, seminer, sempozyum, kongre vb.) yasaklanmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir."



Samsun Valiliği tarafından yayınlanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler listesi ise şu şekilde: "Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek suretiyle; TBMM üyeleri ve çalışanları, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil), zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler, zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil), ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar, üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar, yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları, ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar, oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar, hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri ile bu yerlerin görevlileri ve gönüllü çalışanları, İçişleri Bakanlığı’nın 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı genelgesiyle oluşturulan Hayvan Besleme Grubu üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar, gazete, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları, akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar, sebze/meyve ve su ürünleri toptancı halleri ile buralarda çalışanlar, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri, üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ile buralarda çalışanlar, cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar, doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet gösteren büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi) ile bu yerlerde çalışanlar, elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar ile servis hizmeti vermek üzere görevde olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları, kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları, mahalli idarelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, karla mücadele, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeli, şehir içi toplu ulaşım araçlarının sürücü ve görevlileri, yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile iş yerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla iş yerlerinde bulunması gerekli olan çalışanlar (iş yeri hekimi, güvenlik görevlisi, bekçi vb.), otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi 'özel gereksinimi' olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri, mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile), seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler, çalışanları inşaat alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı devam eden büyük inşaatlar ile buralarda çalışanlar (bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma sadece inşaat alanı ile sınırlıdır), (kamuya ait inşaatlarda çalışanların muaf tutulmasına ) bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla), ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri, İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilen, şehirlerarası karayolları kenarında bulunan dinleme tesislerinde yer alan yemeiçme yerleri ve buralarda çalışanlar, yaklaşan yılsonu işlemleri nedeniyle serbest muhasebeci, mali müşavir, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensuplarıyla birlikte çalışanlar, yıl sonu çalışmalarını (sayım işlemleri vb.) yapacak olan kurumsal firmalara ait bölge müdürlükleri, zincir mağazalar, firmalar ve işletmelerin müşteriye hizmet vermemek koşuluyla sayım işlemlerini yapabilmelerine, belirtilen yerlerde çalışanların istisna kapsamında olduklarını belgelemek suretiyle çalışmalarına izin verilir."

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