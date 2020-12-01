Samsun'da kısıtlamayı ihlal eden bazı vatandaşlar, polisle tartıştı



Yaprak KOÇERHüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da da koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 21.00'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlaması başladı, yasağa uymayanlara para cezası uygulandı. Kontrol noktasında otomobilleri durdurulan ve ceza uygulanan bazı vatandaşlar, polisle tartıştı.

Samsun´da koronavirüs ile mücadele kapsamında saat 21.00 itibari ile uygulanmaya başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük çoğunluğu uydu. Vatandaşlar erkenden iş yerlerini kapattı. Yasağın başlaması ile birlikte vatandaşlar evlerine giderken sokak ve caddelerde boş kaldı. İl genelinde ana güzergahlarda oluşturulan polis ve jandarma noktalarında ekipler tarafından denetim yapıldı. Yasağa uymayan vatandaşlara para cezası uygulandı.

'12 DAKİKA YÜZÜNDEN CEZA YEDİK, AYIPTIR'

İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı Kavşağı´ndaki polis noktasındaki yapılan denetimlerde vatandaşlar ile polis memurları arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Rize´den Samsun´a geldiğini ve yolda yaşanan trafik kazası nedeniyle geç kaldıklarını söyleyen sürücü Ekrem Bakırcı, "Yasağı biliyorduk ama 12 dakika nedir? 12 dakika yüzünden ceza yedik, ayıptır. Ama yapacak bir şey yok. Normalde tedbirlere uyuyoruz, maskemiz vardı, emniyet kemerimiz takılıydı" dedi.

Öte yandan cezai işlem uygulanan bir başka sürücü ise cezayı ödemeyeceğini söyleyip polislerin yanından ayrıldı. Diğer bir araç sürücüsü ise kızını kaldığı yurttan alıp evine götürdüğünü söyleyerek uygulanan cezaya tepki gösterdi.DHA-Genel Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY

2020-12-01 23:18:40



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