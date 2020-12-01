Samsun'da kısıtlama havadan görüntülendi

Korona virüsü tedbirleri kapsamında yeni alınan kararlar gereği saat 21.00 itibarıyla kısıtlamanın başlamasının ardından boş sokaklar havadan görüntülendi.
Korona virüsü tedbirleri kapsamında saat 21.00 itibarıyla ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Samsun’da sokaklar ıssız bir hal aldı. Polis ekipleri belirli noktalarda denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.