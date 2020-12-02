Samsun´da çiftçilere 37 bin meyve fidanı dağıtımına başlandı



Yaprak KOÇERHüseyin KALAY/ SAMSUN (DHA)SAMSUN´da çiftçilere alternatif gelir kaynağı yaratılması, kırsal göçün önlenmesi ve kapama meyve bahçelerinin artırılması amacıyla üreticilere toplam 37 bin 800 adet meyve fidanı dağıtımı başladı. Ceviz, kuşburnu, kiraz, şeftali, kestane fidanları toplam bin 210 dekar alanda toprakla buluşuyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) iş birliği ile `Samsun ilinde Sürdürülebilir Tarım Faaliyetleri Yaygınlaştırılması Projesi´ hayata geçirildi. Kentte kapama meyve bahçelerinin artırılması arayışı içerisinde olan çiftçilere alternatif gelir kaynağı yaratılması, kırsal göçün önlenmesi, tarımdan sanayiye geçiş olanaklarının artırılması amacıyla proje kapsamında toplam 37 bin 800 adet meyve fidanı dağıtımına başlandı. Ceviz, kuşburnu, kiraz, şeftali, kestane fidanları toplam bin 210 dekar alanda toprakla buluşacak. Çiftçilere ücretsiz olarak verilen meyve fidanlarının bir kısmının dikim işlemi tamamlanırken diğer yandan dağıtımın da devam ettiği belirtildi. Canik ilçesi Başkonak Mahallesi´nde düzenlenen programla fidan dikimi yapıldı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir´in katıldığı programda 4 dekar alana 200 şeftali fidanı dikildi.

`PANDEMİ TARIMSAL ÜRETİMİN ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ´

Programda konuşan Başkan Demir, özellikle pandemi sürecinde bir kere daha tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunun görüldüğünü belirterek, "Samsun´da özellikle meyveciliği, hayvancılığı, tarımsal üretimi artırmak adına çok ciddi projeler gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız çalışmalardan çok da büyük verim alıyoruz. Bu kapsamda hazırlanan proje ile çiftçilerimize ücretsiz olarak meyve fidanı dağıtıyoruz. Bugün Başkonak Mahallesi´nde şeftali fidanlarını toprakla buluşturduk. Samsun tarımsal üretimde Türkiye´nin önemli havzalarından bir tanesi. Tarımsal üretimde çok büyük bir birikimi olan bir şehir. Tarımsal ürünlerimiz oldukça nitelikli ve standardı yüksek durumda bunu daha da üst düzeye taşıyarak iç ve dış piyasaya sunmak istiyoruz. Bu noktada meyve üretiminin artırılması çok önemsediğimiz bir çalışmadır" şeklinde konuştu.

Proje kapsamında 3 dönümlük arazisine 130 adet şeftali fidanı diken Mustafa Yalçın, "Daha önce 35 yıl şeftali üretimi yaptım ancak daha sonra fındığa dönmüştüm. Şimdi bu proje ile yeniden şeftali üretimi yapmaya başlayacağım. Yaklaşık 3 yıl sonra bugün diktiğimiz fidanlar meyve verecek, hasat yapacağız" dedi. DHA-Genel Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY

2020-12-02 09:37:36



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