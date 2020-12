Anne sütü obezite riskini düşürüyor

Anne sütünün bebekler için çok önemli olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Nazlı Karakullukcu Çebi, "Bebekler anne sütü ile beslendiğinde her ay yüzde 4 oranında obezite riskini düşüyor" dedi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Nazlı Karakullukcu Çebi, doktorların neden anne sütünde ısrarcı olduğunu verdiği örneklerle anlattı. Uzm. Dr. Çebi, "012 aylarda üst solunum yolu hastalıkları 4 ay sadece anne sütü alan bebeklerde hastaneye yatış yüzde 72 azalıyor, RSV bronşiolit seyri yüzde 70 daha iyi oluyor. Eğer emzirme 6 ayı geçtiyse pnömoni riski 4 katı daha düşük olur. Orta kulak enfeksiyonu 3 aydan fazla sadece anne sütü alanlarda yüzde 50 daha azdır. Anne sütü almış bebeklerde ishaller yüzde 63 azalıyor. Nedensiz beşik ölümleri, Dünya çapında çocuk ölümlerinin yüzde 13’ü bu sayede azaltılabilir. Anne sütüalerji ilişkisinde ise ilk 4 ay sadece anne sütü ile beslemek yüzde 27 oranında alerjiden koruyor; hele ailede alerji varsa koruma etkisi yüzde 42’ye çıkıyor. Bebeklerde anne sütü ile beslenilen her ay yüzde 4 oranında obezite riskini düşüyor. Anne sütü almış kardeş almamış kardeşe göre erişkin hayatında ortalama 7 kilo daha zayıf. Her iki tip diyabetten de koruyor. Tip 1 diyabet yüzde 30, tip 2 diyabet yüzde 40 daha az görülüyor” diye konuştu.

