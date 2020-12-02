Ömer Kökçam: “Milli Teknoloji Hamlesi’ni insan kaynağımızla başarabileceğiz” SAMÜ, TEKNOFEST’e ev sahipliği yapmaya aday T3 Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Vakıf Müdürü Ömer Kökçam: “Ne kadar paranız olursa olsun, ne kadar güçlü olursanız olun, eğer ürettiğiniz teknoloji özellikle savunma sanayi alanında ürettiğiniz ürünler size ait değilse bağımsızlıktan bahsetmemiz çok mümkün değil”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ömer Kökçam: “Milli Teknoloji Hamlesi’ni insan kaynağımızla başarabileceğiz” SAMÜ, TEKNOFEST’e ev sahipliği yapmaya aday T3 Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Vakıf Müdürü Ömer Kökçam: “Ne kadar paranız olursa olsun, ne kadar güçlü olursanız olun, eğer ürettiğiniz teknoloji özellikle savunma sanayi alanında ürettiğiniz ürünler size ait değilse bağımsızlıktan bahsetmemiz çok mümkün değil”

İHA

Ömer Kökçam: “Milli Teknoloji Hamlesi’ni insan kaynağımızla başarabileceğiz” SAMÜ, TEKNOFEST’e ev sahipliği yapmaya aday T3 Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Vakıf Müdürü Ömer Kökçam: “Ne kadar paranız olursa olsun, ne kadar güçlü olursanız olun, eğer ürettiğiniz teknoloji özellikle savunma sanayi alanında ürettiğiniz ürünler size ait değilse bağımsızlıktan bahsetmemiz çok mümkün değil”

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Vakıf Müdürü Ömer Kökçam, "Milli Teknoloji Hamlesi Yolculuğunda Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı)" başlıklı konuşması ile Samsun Üniversitesi’ne konuk oldu. Kökçam, “Milli Teknoloji Hamlesi’ni insan kaynağımızla başarabileceğiz” dedi.
Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Melahat Cihan’ın moderatörlüğünde online bir platform üzerinden gerçekleştirilen programda Ömer Kökçam, T3 Vakfı’nın çalışmaları ve Milli Teknoloji Hamlesi ile ilgili bir sunum yaparak değerlendirmelerini izleyenlerin dikkatine sundu.

“Küresel olarak rekabet edebilir seviyede olmamız gerekiyor”
T3 Vakfı’nın Milli Teknoloji Hamlesi ile gerçekleştirmek istediği hedeflerden söz eden Ömer Kökçam, “Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Milli Teknoloji Hamlesi kültürünü topluma bir şekilde entegre etmek ve teknoloji üreten bir Türkiye hedeflemek amaçlı bir toplumsal seferberlik bilinciyle yola çıkan ve bu dönüşümleri gerçekleştirmek için de birçok proje üretmeye ve bunları hayata geçirmeye gayret eden bir vakıf. Milli Teknoloji Hamlesi’ni biz çok önemsiyoruz ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Ocak 2017 tarihi itibariyle faaliyetlerine başlayan bir vakıf. Tabii, bu süre içerisinde biz Milli Teknoloji Hamlesi söylemini ortaya attıktan sonra çok yoğun bir şekilde toplumda büyük kabul gördü ve çok sıkı bir şekilde kullanılıyor. Biz Milli Teknoloji Hamlesi ile öncelikle bizim kendimize ait bir farkındalık olması bakımından, kendimize ait bir söylemi ortaya atmak istedik. Çünkü biliyorsunuz bu işte Almanya'da 4.0, başka yerlerde 5.0 gibi birçok kavram kullanılıyor. Bunların temel amacı kendi kavramını, kendi çalışmasını tüm dünyaya bir şekilde entegre etmek. Biz de milli teknoloji hamlesini ülke olarak kullanmak istiyoruz ve bütün bu çalışmalarda milli ve yerli olmasını önemsiyoruz. Elbette insan kaynağı açısından bilim teknoloji hamlesi çok değerli, çok anlamlı. Çünkü Milli Teknoloji Hamlesi’ni biz insan kaynağımızla başarabileceğiz, insan kaynağı anlamında yetersiz kaldığımızda Milli Teknoloji Hamlesi’nden bahsetmemiz çok mümkün değil. Büyük bir ülkeyiz. Küresel olarak rekabet edebilir seviyede olmamız gerekiyor. Bu anlamda da baktığınızda küresel rekabette söz sahibi olmak adına da Milli Teknoloji Hamlesi’ni çok önemli buluyoruz. Bağımsızlık çok önemli. Ne kadar paranız olursa olsun, ne kadar güçlü olursanız olun, eğer ürettiğiniz teknoloji özellikle savunma sanayi alanında ürettiğiniz ürünler size ait değilse bağımsızlıktan bahsetmemiz çok mümkün değil. Bu açıdan da Milli Teknoloji Hamlesi’ni çok önemli buluyoruz. Tabii ki bu girişim konusu, Milli Teknoloji Hamlesi bir kültür. Bu kültür altında bunun çeşitli dallarında da girişimler ortaya çıkacaktır. Vakıf olarak da zaten girişim alanında özel çalışmalarımız var. Bu anlamda girişim olmasını da çok önemsiyoruz” diye konuştu.

“Türkiye, Türkiye'den çok daha büyük bir ülkedir”
Küresel adalet kavramına değinerek sözlerini sürdüren Ömer Kökçam, “Tabii, her şeyden öte bütüne baktığınızda aslında küresel adalet dediğimiz kavramın toplumda yerleşmesi de milli teknoloji hamlesi olacağını düşünüyoruz. Çünkü bugün böyle bir istatistiğe baktığımızda. 2004 yılında veriler üç aşağı beş yukarı olabilir. 2004 yılında dünyada 360 kişinin geliri dünya nüfusunun yarısının gelirine eşit. Bu 2010 yılına geldiğinizde o 360 kişi 150’lere geliyor ve yine dünyanın nüfusunun yarısına eşit. 2016'lara geldiğinizde bu sayı 64’lere düşüyor. 2018'e geldiğinizde de 23 kişinin geliri dünya nüfusunun yarısının gelirine eşit. Böyle baktığınızda aslında çok ciddi bir küresel anlamda da bir denge problemi var. Bir dağılım, hak dağılım, problem var. Dolayısıyla biz bu anlamdaki baktığınızda bütün ülkelerde çevre ülkelerimize, gönül coğrafyamıza baktığımızda aslında herkesin temelde bizden Türkiye olarak bizden bir beklentisi var. Çünkü biz sadece kendi sınırlarımızla yeterli ya da bu anlamda kendi sınırlarımızda kalacak ülke değiliz. Türkiye, Türkiye'den çok daha büyük bir ülkedir. O yüzden meseleye biraz bu çerçeveden de yaklaşmak gerektiğine inanıyoruz. Tabii ki Türkiye'deki teknoloji ekosistemine baktığımızda aslında Türkiye'de özellikle son yıllarda ciddi bir ekosistem alt yapısı kuruluyor ve bu her geçen gün de artıyor. Baktığınızda 200'ün üzerinde üniversitemizin olduğunu görüyoruz. 50'nin üzerinde hızlandırıcı merkezimizin, 1500’ün üzerinde ARGE ve tasarım merkezimizin olduğu, yine 172 binin üzerinde ARGE çalışanımızın olduğu, 84 teknoparkın, yine buna benzer birçok teknoloji ekosisteminin ülkemizde olduğunu çok net görebiliyoruz. Tabii ki bu alt yapılar çok kıymetli, çok değerli ama bu alt yapıları işleten, bu alt yapıları bir şekilde kültürel anlamda üretime dönüştüren insan kaynağı olması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Rektör Aydın: “Samsun Olarak 2022’deki TEKNOFEST’e ev sahipliği yapmaya her yönüyle hazırız ve en ciddi adayız”
T3 Vakfı’nın Milli Teknoloji Hamlesi ve TEKNOFEST kapsamında çok önemli çalışmalar yürüttüğünü ve kendilerini misafir etmekten onur mutluluk duyduklarını ifade eden Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, “İlginç bir serüven var aslında. T3 Vakfı ile üniversitemiz paralel gidiyor. Eylül 2018’de kurucu rektör olarak atanmamızdan hemen sonra 2023 Eylül 2018’de yapılan ilk TEKNOFEST’te Melahat Cihan hocamızın danışmanlığında yarışmaya katılan Samsun Roket Takımımız ikincilik elde ederek üniversitemizin adını ülke gündemine taşımıştı. Bu başarıyla büyük bir motivasyon ve enerji kazanan öğrencilerimiz daha bir şevkle milli teknoloji işine sarılarak sadece ulusal değil uluslararası yarışmalarda da kendilerini göstermeye başladılar ve bu süreçte T3 Vakfı her zaman takımlarımızı büyük bir özveriyle destekleyerek bizleri motive ettiler. Bu desteklerinden dolayı Ömer beyin şahsında baştan T3 Vakfı Mütevelli Başkanı Selçuk Bayraktar Bey olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Öğrencilerimiz TEKNOFEST yarışmalarıyla o kadar özdeşledi ki artık takım içinde yeni takımlar çıkararak bu takımlar birbirleriyle daha iyisini ortaya koymak için kıyasıya bir rekabet içine girmeye başladı. Kanaatimce TEKNOFEST’in başarısı da gençlerimizi birbirleriyle daha iyisini yapmak için birbirleriyle yarışmaya sokmasından kaynaklanmaktadır. Yine T3 Vakfı’nın TEKNOFEST yarışmalarını tekli yıllarda İstanbul’da çiftli yıllarda ise Anadolu’da yapma kararı doğrultusunda Anadolu’da ilk TEKNOFEST’in 2020’de Gaziantep’te yapılması TEKNOFEST coşkusunu Anadolu’nun tüm şehirlerine yaymıştır. Önümüzdeki yıl TEKNOFEST İstanbul’da olacak bunu biliyoruz. 2022 TEKNOFEST’e ise Samsun olarak adayız. 20182019 ve 2020 TEKNOFEST yarışmalarında üst üste başarılar gösteren Milli Mücadele kenti Samsun şehri üniversiteleriyle siyasileriyle, mülki ve idari yetkileriyle her şeyden önce her alanda tam bağımsızlık ateşiyle yanan gençleriyle 2022 TEKNOFEST yarışmalarının Samsun’da yapılmasına hazırdır. Milli Mücadele’nin 100. yıl kutlamalarının içinde olduğumuz bu dönemde 2022 TEKNOFEST yarışmalarının ilk adım kenti Samsun’da olmasının ülkemizin ikinci yüzyılı için önemli bir başlangıç olacağınız düşünüyor ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti’nin 2022 TEKNOFEST yarışmaları için karar verirken Samsun şehrinin ülkemizin kuruluş sürecindeki ve ikinci yüzyıldaki önemini dikkate almasını tüm Samsunlular adına kendilerinden istirham ediyorum” ifadelerini kullandı.
"Milli Teknoloji Hamlesi Yolculuğunda Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı)" başlığı altında aktif katılım ve sohbet havasında gerçekleşen program, dinleyicilerin soru ve katkılarıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun merkezli FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun merkezli FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına ...
Karadeniz hamsisi 8 TL Tezgahlarda hamsi bolluğu
YEREL HABERLER Karadeniz hamsisi 8 TL Tezgahlarda hamsi bolluğu
Samsun polisinden engellilere ‘her zaman yanınızdayız’ mesajı
YEREL HABERLER Samsun polisinden engellilere ‘her zaman ...
Samsun'da koronavirüse karşı tedbir çağrısı
YEREL HABERLER Samsun'da koronavirüse karşı tedbir çağrısı
Kuralları hiçe sayan yabancı uyruklu şahıslar zabıta ekiplerinden kaçamadı
YEREL HABERLER Kuralları hiçe sayan yabancı uyruklu şahıslar zabıta ...
Samsun'da içkiden 2 kişi zehirlendi
YEREL HABERLER Samsun'da içkiden 2 kişi zehirlendi
Patileri kesilen Pamuk'un sahibi ve komşusuna para cezası
YEREL HABERLER Patileri kesilen Pamuk'un sahibi ve komşusuna para ...
Anne sütü obezite riskini düşürüyor
YEREL HABERLER Anne sütü obezite riskini düşürüyor
Kabaceviz Mahallesi’nde beton yol sevinci
YEREL HABERLER Kabaceviz Mahallesi’nde beton yol sevinci
Samsun´da çiftçilere 37 bin meyve fidanı dağıtımına başlandı
YEREL HABERLER Samsun´da çiftçilere 37 bin meyve fidanı dağıtımına ...
Samsun'da kısıtlama havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Samsun'da kısıtlama havadan görüntülendi
Samsun'da kısıtlamayı ihlal eden bazı vatandaşlar, polisle tartıştı
YEREL HABERLER Samsun'da kısıtlamayı ihlal eden bazı vatandaşlar, ...
Samsun Valiliği yeni korona kısıtlamalarını duyurdu
YEREL HABERLER Samsun Valiliği yeni korona kısıtlamalarını duyurdu
Başkan Cemil Deveci: “Pandemi sürecinde Samsun’daki tüm kurumlar ile iş birliği halindeyiz” Atakum Belediyesi’nden deprem riski artan Samsun’a izleme istasyonları
YEREL HABERLER Başkan Cemil Deveci: “Pandemi sürecinde Samsun’daki ...
Temeli atıldı, 19 Mayıs’ta hizmete girecek 153 Kent Yönetim Merkezi’nin temeli atıldı
YEREL HABERLER Temeli atıldı, 19 Mayıs’ta hizmete girecek 153 Kent ...
Klinik Psikolog Dila Soğancı: "Yas süreci yaklaşık 1 yıl devam eder"
YEREL HABERLER Klinik Psikolog Dila Soğancı: "Yas süreci yaklaşık 1 ...
Kendisini silahla vuranı bıçakladı
YEREL HABERLER Kendisini silahla vuranı bıçakladı
İlkadım meclisi toplandı
YEREL HABERLER İlkadım meclisi toplandı
Başkan Demir: “Samsun, Türkiye’nin en iyisi olacak”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Samsun, Türkiye’nin en iyisi olacak”
Alaçam'da maske ve sigara denetimi
YEREL HABERLER Alaçam'da maske ve sigara denetimi
Trafiği tehlikeye düşüren kadın, polise zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Trafiği tehlikeye düşüren kadın, polise zor anlar ...
Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
Polis aracının camını kıran genç gözaltına alındı
YEREL HABERLER Polis aracının camını kıran genç gözaltına alındı
Karadeniz’in en büyük binicilik tesisi yenilenecek
YEREL HABERLER Karadeniz’in en büyük binicilik tesisi yenilenecek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X