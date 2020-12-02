OMÜ’nün Eğitimde Revizyon Süreci İlahiyat Fakültesi’nden başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OMÜ’nün Eğitimde Revizyon Süreci İlahiyat Fakültesi’nden başladı

İHA

OMÜ’nün Eğitimde Revizyon Süreci İlahiyat Fakültesi’nden başladı

Dünyadaki gelişmeleri dikkate alan, istihdam alanlarının beklentilerini karşılayan yeterlilik ve donanıma sahip nitelikli öğrenciler yetiştirmek amacıyla eğitimde revizyona giden Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), revizyon sürecine İlahiyat Fakültesi’nden başladı.
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk ve Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Yılmaz, İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcıları ve İlahiyat Fakültesi bölüm başkanlarının katıldığı eğitim revizyonu toplantısına, anabilim dalı başkanları ve öğretim üyeleri de internet üzerinden eşlik etti.
Toplantıda fakültenin amacı, yeterlilikleri, güçlü ve zayıf yönleri, fırsatları, alt yapısı, hedefleri ve beklentileri hakkında yapılan ayrıntılı bir değerlendirmenin ardından ders programlarının içeriği gözden geçirildi. Bölüm başkanları ve anabilim dalı başkanları da kendi alanları ve müfredatları ile ilgili bilgi ve görüşlerini bildirdi.
19 fakülte, 1 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu, 2 enstitü, 1 konservatuvar ve 24 uygulama araştırma merkezinde çalışmaların sürdürüleceğini ifade eden Rektör Ünal, köklü bir çalışma yapılacağına dikkat çekti. Dünya standartlarında, Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılayan ve eğitimde kaliteyi arttıracak yeni eğitim müfredatının uygulanması için çalışma başlattıklarına işaret eden Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, revizyona İlahiyat Fakültesinden başladıklarını kaydetti.

“Donanımlı, topluma faydalı örnek bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz”
İlahiyat Fakültesi’nin amacının; mesleğin gerektirdiği asgari donanıma sahip, öğrendiklerini topluma başarıyla aktarabilen, meslek ahlâkına sahip örnek bireyler yetiştirmek olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, fakültenin öğretim üyeleriyle birlikte bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmaları aktardı.
OMÜ İlahiyat Fakültesi’nin köklü bir fakülte olduğuna dikkat çeken Rektör Ünal, fakültenin taban puanı, başarı sıralaması ve mezunlarının KPSS başarı ortalamalarının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirterek eğitimde yapılacak revizyonla bu ortalamayı daha da yukarıya taşımayı hedeflediklerinin altını çizdi.
Güçlü akademik kadrosunu, öz kaynak potansiyelini, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla olan iyi ilişkilerini, kampüs içinde yer alan camiye yakın olmasını, öğrencilerine barınma ve ulaşım imkânları sunmasını OMÜ İlahiyat Fakültesi’nin güçlü yönleri olarak sıralayan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Fakültenin mevcut eksiklikleri de belirtti.
Yapılan durum değerlendirmesinin ardından eksikliklerin giderilmesi hususunda fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda, elde edilen sonuçlar maddelenerek hayata geçirilmesi planlanan uygulamalar, ilgili öğretim üyelerince değerlendirildi. Toplantıda özellikle İlahiyat Fakültesi’nde verilen Arapça dil eğitimin içeriği ve yeterliliği üzerinde duruldu.
Ders içeriklerinin, yeterlilikler çerçevesinde ve anabilim dalı ve birim sorumlularıyla istişare edilerek gözden geçirilmesinin gerekliliği hususunda görüş birliğine varılan toplantıda; birbiriyle çakışan ders içeriklerinin revizesi, aynı dersi birden fazla akademisyenin vermesi durumunda ortak müfredatın uygulanarak koordine edilmesi gibi konular tartışılarak üzerinde çalışılması ve bir dahaki revizyon toplantısında değerlendirilmesi kararlaştırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ömer Kökçam: “Milli Teknoloji Hamlesi’ni insan kaynağımızla başarabileceğiz” SAMÜ, TEKNOFEST’e ev sahipliği yapmaya aday T3 Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Vakıf Müdürü Ömer Kökçam: “Ne kadar paranız olursa olsun, ne kadar güçlü olursanız olun, eğer ürettiğiniz teknoloji özellikle savunma sanayi alanında ürettiğiniz ürünler size ait değilse bağımsızlıktan bahsetmemiz çok mümkün değil”
YEREL HABERLER Ömer Kökçam: “Milli Teknoloji Hamlesi’ni insan ...
Samsun merkezli FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun merkezli FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına ...
Karadeniz hamsisi 8 TL Tezgahlarda hamsi bolluğu
YEREL HABERLER Karadeniz hamsisi 8 TL Tezgahlarda hamsi bolluğu
Samsun polisinden engellilere ‘her zaman yanınızdayız’ mesajı
YEREL HABERLER Samsun polisinden engellilere ‘her zaman ...
Samsun'da koronavirüse karşı tedbir çağrısı
YEREL HABERLER Samsun'da koronavirüse karşı tedbir çağrısı
Kuralları hiçe sayan yabancı uyruklu şahıslar zabıta ekiplerinden kaçamadı
YEREL HABERLER Kuralları hiçe sayan yabancı uyruklu şahıslar zabıta ...
Samsun'da içkiden 2 kişi zehirlendi
YEREL HABERLER Samsun'da içkiden 2 kişi zehirlendi
Patileri kesilen Pamuk'un sahibi ve komşusuna para cezası
YEREL HABERLER Patileri kesilen Pamuk'un sahibi ve komşusuna para ...
Anne sütü obezite riskini düşürüyor
YEREL HABERLER Anne sütü obezite riskini düşürüyor
Kabaceviz Mahallesi’nde beton yol sevinci
YEREL HABERLER Kabaceviz Mahallesi’nde beton yol sevinci
Samsun´da çiftçilere 37 bin meyve fidanı dağıtımına başlandı
YEREL HABERLER Samsun´da çiftçilere 37 bin meyve fidanı dağıtımına ...
Samsun'da kısıtlama havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Samsun'da kısıtlama havadan görüntülendi
Samsun'da kısıtlamayı ihlal eden bazı vatandaşlar, polisle tartıştı
YEREL HABERLER Samsun'da kısıtlamayı ihlal eden bazı vatandaşlar, ...
Samsun Valiliği yeni korona kısıtlamalarını duyurdu
YEREL HABERLER Samsun Valiliği yeni korona kısıtlamalarını duyurdu
Başkan Cemil Deveci: “Pandemi sürecinde Samsun’daki tüm kurumlar ile iş birliği halindeyiz” Atakum Belediyesi’nden deprem riski artan Samsun’a izleme istasyonları
YEREL HABERLER Başkan Cemil Deveci: “Pandemi sürecinde Samsun’daki ...
Temeli atıldı, 19 Mayıs’ta hizmete girecek 153 Kent Yönetim Merkezi’nin temeli atıldı
YEREL HABERLER Temeli atıldı, 19 Mayıs’ta hizmete girecek 153 Kent ...
Klinik Psikolog Dila Soğancı: "Yas süreci yaklaşık 1 yıl devam eder"
YEREL HABERLER Klinik Psikolog Dila Soğancı: "Yas süreci yaklaşık 1 ...
Kendisini silahla vuranı bıçakladı
YEREL HABERLER Kendisini silahla vuranı bıçakladı
İlkadım meclisi toplandı
YEREL HABERLER İlkadım meclisi toplandı
Başkan Demir: “Samsun, Türkiye’nin en iyisi olacak”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Samsun, Türkiye’nin en iyisi olacak”
Alaçam'da maske ve sigara denetimi
YEREL HABERLER Alaçam'da maske ve sigara denetimi
Trafiği tehlikeye düşüren kadın, polise zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Trafiği tehlikeye düşüren kadın, polise zor anlar ...
Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
Polis aracının camını kıran genç gözaltına alındı
YEREL HABERLER Polis aracının camını kıran genç gözaltına alındı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X