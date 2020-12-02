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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir’den yatırımcıya büyük destek

İHA

Büyükşehir’den yatırımcıya büyük destek

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle teşvik kapsamına alınan Samsun’un 8 ilçesindeki organize sanayi bölgeleri(OSB), yatırımcıları bekliyor. Yatırımcılara vergi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti, sigorta primi işveren hissesi, döviz ve dövize endeksli kredi gibi çok sayıda desteğin verileceği ilçelerde OSB yatırımcılarına Samsun Büyükşehir Belediyesi de yer tahsis edecek.
Cumhurbaşkanlığı’nın 21 Ağustos’ta Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren ‘Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararı’ ile 53 ilde teşviklerden yararlanacak ilçeler açıklanmıştı. İllerin gelişmişlik seviyelerinin altındaki ilçelerde sosyoekonomik gelişmelerin sağlanmasının amaçlandığı alt bölge teşvikleriyle sanayi yatırımlarının artırılması hedefleniyor.
İlçe bazında sınıflama ve teşviklerin tasarlanmasına yönelik önemli adımlar atılırken, Samsun’da Vezirköprü, Havza, Kavak, Asarcık, Alaçam, Yakakent, Salıpazarı ve Ayvacık ilçeleri alt bölge teşvik kapsamına alındı. Yatırım yapacak firmalara KDV istisnası ve gelir vergisi muafiyeti yanında yüzde 30 yatırıma katkı ve yüzde 70 vergi indirimi yapılacak. Sigorta primi işveren hissesinde 6 yıl azami yüzde 25 oranında destek sağlanacak. Faiz veya kar payı desteğinde ise 4 puanlık iç kredi, 1 puan da döviz ve dövize endeksli kredi verilecek. Aynı destekler Samsun Merkez OSB, Samsun Gıda OSB ve Bafra OSB için de geçerli olacak. Buralarda yatırım yapanlara faiz veya kar payı desteğinde ise 3 puanlık iç kredi, 1 puan da döviz ve dövize endeksli kredi söz konusu olacak.
5. bölgede yer alan Kavak ve Havza OSB’leri, diğer ilçelerdeki organize sanayi bölgelerinden ayrışarak bir adım öne çıktı. Değişikliğe göre yatırım yapan firmalar, KDV istisnası ve gelir vergisi muafiyeti ile yüzde 40 yatırıma katkı ve yüzde 80 vergi indiriminden yararlanacak. Sigorta primi işveren hissesinde azami destek miktarı yüzde 35 olurken, destek süresi 7 yıl olacak. Ayrıca faiz veya kar payında ise 5 puanlık iç kredi, 2 puan da döviz ve dövize endeksli kredi desteği sağlanacak.
Teşvik sistemindeki değişikliklerden birisi de Samsun’da kenevirin tekstil sektörüne yönelik işlenmesi hususunda yapıldı. Daha önce sadece genel teşviklerden faydalanabilen kenevir, keten, jüt vb. kabuk liflerinin elyaf haline getirilmesi ve entegre iplik yatırımları da artık bölgesel teşviklerden yararlanabilecek.
İlçe organize sanayi bölgelerinin gelişmesi için yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ”Karadeniz ekonomisinin bel kemiği Samsun, sanayi, lojistik, gıda, tarım, turizm ve sağlık başta olmak üzere pek çok sektörde yatırımcılara büyük avantajlar sağlamaktadır. Gelişmiş sanayi alt yapısı, deniz, kara, havayolu ve demiryolu bağlantıları, coğrafi konumu, iş gücü bakımından yeni yatırımlar için önemli cazibe merkezidir. Teşvik kapsamına alınan 8 ilçemiz, potansiyelleriyle kapılarını yeni yatırımcılara açmıştır. Teşvik destekleriyle ilçelerimiz yatırımlarda daha önemli hale geldi. Belediye olarak da yatırımcılara yer tahsis ediyoruz. Bu fırsat kaçmamalı. İlçelerimize ve yatırımcılarımıza hayırlı olsun” dedi.
Şehir merkezindeki merkez organize sanayi bölgesinde yatırım alanı kalmadığına dikkat çeken Başkan Demir, “Yatırımcılar genellikle şehir merkezinden yer istiyor. Ama yatırım yapılacak en doğru alanlar Kavak OSB ve Havza OSB’dir. Çünkü şehrimiz, ilçelerle birleşmiştir. SamsunKavak arası 30 dakika, HavzaMerzifon arası 35 dakikadır. Yani mesafe oldukça kısadır. Bunun yanında Kavak OSB ve Havza OSB, yatırım olarak oldukça rantabldır. Çok sayıda firma, yatırımlarını yaparak ticari faaliyetlerini sürdürmektedir. Yakın zamanda Kavak ve Havza OSB’leri, bölgenin en büyük organize sanayi bölgeleri olacak” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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