Canik Belediyesi’nden engelli vatandaşlara akülü araba dağıtımı

Canik Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Canik ilçesinde ikamet eden 50 engelli vatandaşa akülü araç hediyesinde bulundu.

Nefes alıp veren her canlının birer engelli adayı olduğunun bilincinde olması gerektiğini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Bütün çabamız, gayretimiz engellilerimizin önündeki engelleri kaldırmak, onların hayatını kolaylaştırmak içindir. Esas engelin sevgisizlik olduğunu, en büyük engelin yüreklerde ve zihinlerde olduğunu onlar bizlere kanıtlıyorlar. Bu amaçla ‘Hayata Engel Yok’ projemiz kapsamında geçen sene kapalı spor salonunda gerçekleştirdiğimiz organizasyonla 85 kardeşimizi akülü engelli araçlarıyla buluşturmuştuk. Bu sene pandemi nedeniyle bir tören organizasyonu yapmadık. Kardeşlerimizi tek tek evlerinde ziyaret ederek 50 vatandaşımızı araçlarıyla buluşturduk. Engellilik görmemek, duymamak ya da başka bir fonksiyon kaybı değildir. Asıl engel yüreklerdedir. En büyük engel sevgisizliktir” dedi.



“Her zaman engelli kardeşlerimizin yanındayız”

Engellilere yönelik projelere devam edeceklerini vurgulayan Başkan Sandıkçı, "Bu vesile ile tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyorum. Bu özel günler toplumsal farkındalığı artırması açısından önem arz ediyor. Milletimiz zaten bu konularda yeterince duyarlı. Biz herhangi bir aralık değil her zaman engelli kardeşlerimizin yanındayız. Bunu da laf ile değil icraat ile ortaya koyuyoruz. Bu manada akülü engelli araç dağıtımlarımız devam edecek. Yine bu şekilde pandemi tedbirlerine riayet ederek vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret edip araçlarını teslim edeceğiz” diye konuştu.

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