Samsun’da meralar ıslah ediliyor

Samsun’u Çarşamba ilçesi Yukarı Dikencik Mahallesi'nde mera ıslah ve amenajman projesi gerçekleştirildi.

Otlak ve yaylalar hayvanların yemi en ucuz şekilde temin ettikleri, üreticilerinin ortak kullanım alanları olan meralar için düzenlenen mera ıslah ve amenajman projesi Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Çarşamba Ziraat Odası Başkanlığı'nın da katkısıyla Çarşamba'nın Yukarı Dikencik Mahallesi'nde gerçekleştirildi.



“2022 yılında son bulacak”

Gerçekleştirilen programda hayvancılığın en önemli girdisi olan yem bitkilerinin ekimi ve mera yönetimi olduğunu ifade eden Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Hayvancılığın gelişmesi ve hayvansal üretimin artması konusunda da çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda hayvancılığın en önemli girdisi olan yem bitkilerinin ekimi ve mera yönetimi hakkında da çalışmalar yürütmekteyiz. Meraların hayvancılık sektöründeki önemine istinaden yürütülen çalışmalar kapsamında, ilimizde mera ıslah ve amenajman projeleri 2002 yılından itibaren uygulanmaktadır. 2020 yılı sonu itibarı ile Samsun’da toplam 35 bin dekar alanda 28 adet ıslah projesinin uygulaması tamamlanmıştır. Bakanlığımıza bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüz ve Orman Genel Müdürlüğümüz ile birlikte 22 mahallede toplam 14 bin 250 dekar alanda mera ıslah projeleri yürütülmeye halen devam etmektedir. Uygulanmasına devam edilen projelerden biri olan Çarşamba ilçesi Yukarı Dikencik Mahallesi'ne ait proje, bakanlığımız tarafından kabul edilerek 2019 yılında uygulamaya başlanmıştır. Proje 2022 yılında sonuçlandırılacaktır. Yukarı Dikencik Mahallesi’nde toplam 374 dekar mera olup tamamı mera ıslah projesi kapsamında bulunmaktadır. Proje çalışması başlamadan önce meramızın tamamı böğürtlen, karaağaç, karaçalı gibi istilacı olan çalı ve ağaç formundaki yabancı bitkiler ile kaplı idi. 2019 yılında yabancı bitkiler kesilerek, kökler sökülerek meradan uzaklaştırılmıştır. Sonrasında da mera ıslahı amacıyla arpa ve fiğden oluşan ön bitki ekim işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ekilen arpa ve fiğler ilkbaharda biçimi ve balyalaması yapılarak hayvancılıkla uğraşan mahalle halkının kullanımına sunulmuştur. Islah projesinden önce hayvan otlatmaya uygun olmayan, çalı ve ağaçlarla kaplı meraya yaptığımız işlemlerin sonucunu bugün hep beraber görmekteyiz. Bugün yapılacak ekim işlemi ile beraber suni mera tesisini de tamamlamış ve Yukarıdikencik Mahallemizin hizmetine sunmuş olacağız” dedi.



"İlçemiz ve ülkemizin ileriye gitmesinde önemli bir proje"

Meraların, ıslahı ve tarıma ve hayvancılığa kazandırılması konusunda öneminden bahseden Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Meraların, hem ıslahı hem de tarıma ve hayvancılığa kazandırılması çok önemlidir. İlçemizde mera kazanımları açısından yüksek oranda meraya sahip ovadır. Tarımın ve hayvancılığın ilçemiz ve ülkemizin ileriye gitmesi konusunda önemli bir proje. Yerli milli üretim açısından dışarıdan gelen, ithal ettiğimiz ürünlerin azaltılması açısından elimizdeki değerleri, kıymetli hale getirmiş oluyoruz. Aynı zamanda bilindiği üzere bu sene Şeker Fabrikasında çalışma yaptık. Yaklaşık 6070 bin ton civarında şeker pancarı elde edildi. Bu proje aynı zamanda şeker pancarının önemli ürünü olarak Türkiye'ye yüzde 70 oranda ithal olarak karşılanan, soyanın da Samsun ve Çarşamba Ovası'nın üretim merkezi haline gelmesinde önemli rol alacak bir proje oldu. İlçemizde tarımsal anlamda çok büyük aktiviteler oluyor. Öncelikle Tarım İl Müdürümüz İbrahim Sağlam'ın göreve başlamasından sonra çok hızlandı. Kendisine ve projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



'Toplam 9.108 dekar meramız var'

Gerçekleştirilen programda konuşma yapan Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, “Meralar, otlak ve yaylalar hayvanların yemi en ucuz şekilde temin ettikleri, üreticilerimizin ortak kullanım alanlarıdır. Çarşamba ilçemizde 35 mahallemiz sınırları içerisinde tespittahdit ve tahsisleri tamamlanmış toplam 9 bin 108 dekar meramız bulunmaktadır. Bu meralarımızdan Epçeli Mahallemiz merasının ıslahı 2018 yılında tamamlanmış, Akçatarla ve Yukarı Dikencik Mahallemizdeki meralarımızın ıslah çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmalar neticesinde ilçemizde 2 bin 400 dekar meramız ıslah edilmiş olacaktır. Çalışmalarından dolayı İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün nezdinde Tarım ve Orman Bakanlığımıza teşekkürlerimi sunarım. Projenin çiftçilerimize ve ülkemiz hayvancılığına hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

Çarşamba ilçesi Yukarı Dikencik Mahallesi'nde gerçekleştirilen program tohum ekimi sonrası son buldu.

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