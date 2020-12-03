Samsun'da bağ evi yandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da bir bağ evinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi'nde iki katlı bir bağ evinde saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. M.E.'ye ait evde çıkan yangını gören mahalleli, itfaiyeye haber verdi. Denizevleri Polis Merkezi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması nedeniyle evde birinin olabileceğini değerlendirerek sağlık ekiplerinden yardım istedi. Gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Evde yapılan incelemede içeride kimsenin olmadığı belirlendi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2020-12-03 08:27:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.