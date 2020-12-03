4. kattan düşen tuğla ustası hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da çalıştığı inşaatın 4. katından düşen tuğla ustası hayatını kaybetti.

Olay, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Şair Cemal Şafi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tuğla ustası Resul Hamurcu (43) çalıştığı inşaatın 4. katında duvar örerken bastığı bitişik binanın havalandırma boşluğunun üzerindeki atermitin kırılması sonucu iki bina arasındaki havalandırma boşluğuna düştü. Resul Hamurcu olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.