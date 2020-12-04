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Demirtaş: “Durum ürkütücü bir boyutta” Trafik Eğitim Parkı 1 saate kadar ücretsiz Zabıta mesai ücretleri ile tesislere zam yapıldı

İHA

Demirtaş: “Durum ürkütücü bir boyutta” Trafik Eğitim Parkı 1 saate kadar ücretsiz Zabıta mesai ücretleri ile tesislere zam yapıldı

Samsun İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ilçedeki korona virüs (Kovid19) tablosuna dikkat çekerek, “10 cenazenin 67’si korona virüs. O kadar acayip bir durum. Durum ürkütücü bir boyutta” dedi.
İlkadım Belediyesi Aralık Ayı 2'nci Meclis Toplantısı belediye binası meclis salonunda yapıldı. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş başkanlığında yapılan toplantıda komisyonlardan gelen 4 madde kabul edildi.

“10 cenazenin 67’si korona virüs”
Mecliste İlkadım Belediyesi’nin Kovid19 pandemisi ilgili mücadelesinden bahseden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Vali Bey bize gönderdiği yazıda şöyle diyor: ‘Her işi bırakın, Kovid19 ile ilgilenin' diyor. Biz de o noktadayız. İş yapmaktan öte özellikle evde kalarak dışarı ile bağlantısı olmayan insanlarımıza yiyecek yardımı yapıyoruz. Yine gıda desteği anlamında kendi alma imkanı olanların fakat dışarı çıkamayanların gıdasını alarak teslim ediyoruz. Apartmanlara ihtiyaç olduğunda dezenfektan çalışması yapıyoruz. Mecidiye Caddesi’nin, İstiklal Caddesi’nin giriş çıkışına, birçok yerine dezenfektanlar koyduk. İlçedeki cenaze sahiplerini arayıp taziyede bulunuyorum. 10 cenazenin 67’si korona virüs. O kadar acayip bir durum. Durum ürkütücü bir boyutta. Bizler de toplantı yapıyoruz. Zabıta, temizlik, sağlık hizmetleri bu birimlere yoğunlaşacağız. Biz de bu hassasiyete dikkat edeceğiz" diye konuştu.

Meclisten geçen maddeler
İlkadım Belediye Meclisi toplantıda komisyondan gelen 4 maddeyi görüştü. Maddeler oy birliği ile meclisten geçti. Zabıta Müdürlüğü’nün 2021 yılı mesai ücretleri ile ilgili teklifi toplantıda görüşüldü. 2021 yılında zabıta personeline 594 TL brüt fazla çalışma ücreti ödenmesi kararı alındı. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 2021 ücret tarifeleri ile ilgili teklifleri de kabul edildi. Oy birliği ile kabul edilen kararla 2021 yılında İlkadım Belediyesi tesis ve hizmetlerinde ücret tarifeleri güncellendi. Derebahçe Sosyal Tesisi ve Yıldıray Çınar Kültür Merkezi’nin hafta içi ve hafta sonu kiralama bedelleri artırıldı. Belediyenin araç ve iş makineleri için kiralama bedellerinde artış oldu. Hayvan pazar yeri tahsisi, pazar yer, tahsis ve devir ücretleri yükseltildi. Billboard kiralama ücretleri artırıldı. İş yeri açma ruhsat ücretlerinde kuyumcu sektörü hariç bir değişiklik yapılmayarak yeni girişimcilere destek olundu.

Trafik Eğitim Parkı 1 saate kadar ücretsiz
İlkadım Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nde de ücret tarifeleri değişti. Batıpark etkinlik alanında bulunan ve çocukların akülü veya aküsüz araçlarla trafik eğitimi aldıkları Trafik Eğitim Parkı, 1 saate kadar ücretsiz oldu.

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