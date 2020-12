Samsun’a ismiyle müsemma bulvarlar Başkan Demir: “Yeni bulvarları ismine göre çiçeklendirelim ve ağaçlandıralım”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’nda yapılan değerlendirme toplantısında personele, “Yeni bulvarlara iğde bulvarı, ıhlamur bulvarı, manolya bulvarı, çam bulvarı, defne bulvarı, çınar bulvarı gibi isimler verelim. İsmine göre de çiçeklendirelim ve ağaçlandıralım” dedi.

Park ve Bahçeler Daire Başkanı Ekrem Şahin ve personelin de hazır bulunduğu değerlendirme toplantısına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, herkesin işini ciddiye alıp takip etmesi gerektiğine vurgu yaptı. Gelecek yıl, her birimle belli zamanlarda, bir araya geleceklerini söyleyen Başkan Demir, “Mevcut durum tespitini hazırlayın. Park Bahçelerin görev alanındaki parkların, bulvarların, kavşakların röntgenini çekin görelim. Yapılacak çalışmalarla nereden nereye geldiğini görelim. Her bir arkadaş işini gönülden yapmalı. Makineleri kullanacak olanlar işinin en iyisi olmalı” ifadelerini kullandı.



“Önünüze bir program koyun. 2021 yılında ne yapacağınızı çıkarıp projelendirip programınızı yapın” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ”Ne yapılması gerekiyorsa düzenli olarak yapar hale gelmeliyiz. Yeni bulvarlara iğde bulvarı, ıhlamur bulvarı, manolya bulvarı, çam bulvarı, defne bulvarı, çınar bulvarı gibi isimler verelim. İsmine göre de çiçeklendirelim ve ağaçlandıralım. İnsanlar tünel gibi buralardan geçsin ve huzur bulsun. Kokusuyla hayran bıraksın. Şehrimize ayrı bir estetik, güzellik ve farkındalık ortaya koyalım” şeklinde konuştu.

Başkan Mustafa Demir, personeline yönelik sözlerine şöyle devam etti:

“Bizim sizlerden tek farkımız sorumluluğumuz daha fazla. Genel Sekreterimiz, Genel Sekreter Yardımcılarımız ve ben belediye başkanı olarak hepimiz birer belediye çalışanıyız. Bir yerde bir eksiklik gördüğünüzde daima birbirinizle iletişim halinde olun. Sizin sorumluluğunuzda olan bir yer olmasa bile ‘bana ne’ asla demeyin. Negatif art niyetli bir çalışma arkadaşlarınız olursa onlarla ilgili duyarlı olun. Benim numaram hepinizde olsun. Bir aksaklık ve sıkıntı gördüğünüzde bana anında ulaşın” diye konuştu.

“Başarı iyi bir ekip çalışması ile mümkündür” diyen Başkan Demir, daire başkanlıkları ile şube müdürlüklerinin zincirin birer halkaları gibi olduğunu dile getirip şöyle konuştu:

“Her bir zincir halkası görevini iyi yaptığı sürece gerçek başarıdan söz edebiliriz. Sizlerden istediğim her gün bir önceki günden daha fazla çalışmanız ve işinize tıpkı bizim gibi aşkla sarılmanızdır. Yaptığınız işte duyarlı olun. Şehrimizi çok daha güzel yarınlara hep birlikte taşıyalım. 1 milyon 350 bin insanımıza karşı en önemli yüzümüzden biri Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı birimimiz. Rengarenk, pırıl pırıl bir şehri vatandaşlarımız kapısından dışarı çıktığı ilk anda görsün. Kendilerine verilen değeri görsün. Gayretimiz, samimiyetimiz ve hizmetlerimizle insanlarımızın gönlünde yer tutmalıyız.”

Toplantıya Genel Sekreter İlhan Bayram ve Genel Sekreter Yardımcısı Ali Seyfi Küçükgöncü de katıldı.

