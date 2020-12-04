Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

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Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan K.B.(26) bacağından yaralandı. Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili M.K.'yi (22) gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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