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SAMÜ’lü akademisyenin projesine Gençlik ve Spor Bakanlığı desteği

İHA

SAMÜ’lü akademisyenin projesine Gençlik ve Spor Bakanlığı desteği

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Coğrafya Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Mücahit Yıldırım’ın “Sessiz Kuşaktan Z Kuşağına Kent Ve Mekân” başlıklı projesi Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı 20201 proje çağrısı kapsamında desteklenmeye değer bulunarak kabul edildi.
Proje, 65 yaş üzeri bireylerle Z kuşağı olarak tanımlanan gençlerin tarihi ve kültürel mekânlarda buluşturularak kültürel mirasın korunmasına katkı sağlamak ve gençlere kültürel mirası yaşayarak öğretmeyi amaçlıyor. Proje ile ilgili bilgiler veren Dr. Öğr. Üyesi Mücahit Yıldırım, “Bu projenin amacı, Samsun ilindeki tarihi kent mekânlarının Z kuşağı olarak adlandırılan gençlere tanıtılması, inşa ediliş hikâyelerinin ve mimari özelliklerinin anlatılması, önceki ve bugünkü kullanım amaçlarının ve mimari yapılarının karşılaştırılmasının yapılması ve kentin ve kent mekânlarının kültürel bağlamda taşıdıkları önem ve değerin gençlere aktarılmak suretiyle kent kültürü ve kentlileşme olgusu ile milli ve kültürel bilincin gençler arasında derinleştirilmesini sağlamaya katkıda bulunmaktır. Bu doğrultuda tarihi kent mekânlarından en azından bir kısmının inşasına ve hizmetine şahitlik eden, günümüzde yaşayan son kuşak olan ve sessiz kuşak olarak adlandırılan 65 yaş üstü kişiler ile Z kuşağı olarak adlandırılan gençleri bu tarihi kent mekânlarında buluşturmak, kentin ve mekânların kültürel kodlarının bu iki kuşak arasında bütünleşmeye vesile olacak paylaşımlarını ortaya çıkarmak ve gençlerin bu vesile ile tarihi ve kültürel bilinç düzeylerinin artırılmasını sağlamak da amacıyla 1 yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecektir. Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek etkinliklere gençlerimiz ile büyüklerimiz birlikte katılım sağlayacaktır” dedi.
Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan etkinliklere dair detaylar aktaran Yıldırım, “’Kuşaklar Bağlanıyor’ (tanışma), ‘Kuşak buluşmaları’ (15 tarihi ve kültürel mekân buluşması), ‘Çarpışan otolarda çakışan kuşaklar’(lunapark gezisi), ‘Kent ve mekân’ (5 lise ve 1 genel konferans), ‘Kültür ve mekân gezileri’ (Vezirköprü ve Bafra), ‘Huzura geldik’ (huzurevi ziyareti), ‘Şehitlik ziyareti’, ‘Mangal gibi yürekler buluşmaları’ (piknik), ‘Kuşaklar Arası Bisiklet Turu’ (sahil bisiklet turu), ‘Mekânın ruhunu maketine üfle’ (maket yapma yarışması) ve ‘Sergide Mekân’ (fotoğraf ve maket sergisi) adı altında etkinlikler düzenlenecektir. Bu tür etkinliklerin geçmiş ile gelecek arasında bir bağ kurulması ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması bağlamında büyük önem taşıdığı ve daha da yaygınlaşması gerektiğini düşünmekteyiz. Ayrıca kentin dokusu ve ruhunun anlaşılması bakımından da projemizin gençler üzerinde etkin bir algı oluşturacağını ümit etmekteyiz. Bu sayede kentli olmanın ruhunu ve gereğini daha anlamlı bir şekilde gelenekten geleceğe aktarma konusunda gençlerin de aktif olarak rol alması en büyük hedeflerimizden birisidir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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