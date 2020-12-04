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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Demirtaş semt pazarlarındaki denetimleri yerinde inceledi

İHA

Başkan Demirtaş semt pazarlarındaki denetimleri yerinde inceledi

Samsun’un en büyük ilçesi konumunda olan İlkadım’da denetim yapan zabıta ekiplerinin çalışmaların yerinde takip eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, vatandaşları ve pazar esnafını maske takmaları ve tedbirlere uymaları konusunda uyardı.
İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri vakaların artış gösterdiği Samsun’da pazar yerlerinde denetimler sıklaştırıldı. Korona virüs salgınını önlemeye yönelik alınan tedbirler kapsamında semt pazarlarında salgından korunma çerçevesinde maske, sosyal mesafe ve hijyen kontrollerini sık takip altına aldı. Yurt genelinde alınan korona virüs tedbir kararlarının uygulanması için büyük özen gösterilen şehirlerden biri olan Samsun’da İlkadım Belediyesi semt pazarlarında denetimler elden bırakmıyor. Ekipler, semt pazarlarında maske kullanımı, sosyal mesafe, sigara ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını denetlerken, pazara giriş çıkış yapan vatandaşlara ve esnafa ateş ölçümü yapmayı da ihmal etmiyor. Zabıta ekipleri ile birlikte İlyasköy ve Kılıçdede Mahallerinde kurulan semt pazarların gezen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, pazar yerinde dolaşarak hem alışveriş yaptı hem de kurallara uyulması yönünde uyarılarda bulundu.

"Virüsle mücadele seferberliği başlatmalıyız”
Virüsün bulaşma hızını düşürmek için alınması gereken önlemleri hatırlatan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Ülke olarak, aylardır tüm dünyayı tehdit eden güçlü bir salgınla mücadele içindeyiz. Biz belediye olarak gerekli önlemleri almış bulunuyoruz ancak bu mücadeleye 7’den 70’e hepimizin katılması, destek olması gerekiyor. Virüsle mücadele seferberliği başlatmalıyız. Aksi durumda virüsün yayılmasına zemin hazırlamış oluruz. Kurallara uymamız, kendimiz, sevdiklerimiz ve milletimiz için büyük önem arz ediyor. O nedenle lütfen maskemizi takalım, fiziki mesafemizi koruyalım ve kişisel temizliğimize özen gösterelim. Canımızı ve ‘canlarımızı’ riske atmayalım. Bu süreçte kurallara uyan İlkadımlı tüm hemşehrilerime gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ediyorum” dedi.
Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbir kararlarına uyulmasının artık hayati önem taşıdığı günlerden geçildiğini vurgulayan pazar esnafı, “Tedbirlere uyuyoruz, uymayanları da ikaz ediyoruz. Pazar yerlerinde artık çok kalabalıkta olmuyor. Sosyal mesafeye, maskeye, hijyene dikkat ediliyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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